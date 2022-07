Rikos on aiheuttanut poliittista porua Yhdysvalloissa, sillä se on liitetty kesäkuiseen korkeimman oikeuden aborttioikeutta koskevaan päätökseen. Ohiossa on voimassa niin sanottu sydämenlyöntilaki, joka käytännössä estää abortin saamisen raskauden kuudennen viikon jälkeen.

Yhdysvaltojen Ohiossa miestä syytetään 10-vuotiaan tytön raiskauksesta, kertovat muun muassa BBC, NPR, Forbes ja The New York Times.

Tapaus on nostettu esimerkiksi siitä, mihin Yhdysvaltain korkeimman oikeuden kesäkuinen aborttioikeutta koskeva päätös voi johtaa. Oikeus kumosi laajan oikeuden ja siirsi vastuun lainsäädännöstä osavaltioille.

Päätös on puolestaan johtanut monin paikoin aborttilakien kiristämiseen ja niin sanottujen liipaisinlakien voimaan tuloon, millainen oli valmiina käyttöön myös Ohiossa.

Ohiossa on käytössä tiukka, niin sanottu sydämenlyöntilaki, joka estää abortin saamisen sen jälkeen, kun sikiön sydämenlyönnit voidaan havaita. Käytännössä tämä asettaa aborttien rajaksi paikoin jo kuudennen raskausviikon. Raiskattu tyttö oli The Indianapolis Star -lehden mukaan kuusi viikkoa ja kolme päivää raskaana. Täten hänelle ei voitu lain mukaan tehdä lääketieteellistä toimenpidettä.

Tyttö joutui matkustamaan Ohion naapuriosavaltioon Indianaan saadakseen abortin. Hän matkusti Indianaan The Guardianin mukaan vain kolme päivää korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen.

Tapaus on aiheuttanut suurta poliittista porua.

Ennen syytteiden nostamista Ohion osavaltion oikeusministeri, republikaani Dave Yost kertoi Fox News -televisiokanavalle maanantaina, ettei tapauksesta ollut tiedossa yhtäkään todistetta.

Yost hyökkäsi asiasta ensin kertonutta Indianapolis Staria vastaan syyttäen lehteä poliittisesti motivoituneen uutisen julkaisemisesta ja epäili koko tapauksen paikkansapitävyyttä.

Sen jälkeen, kun tieto miehen pidätyksestä ja syytteiden nostamisesta tuli ilmi, Yost kertoi olevansa iloinen aina, kun lapsenraiskaaja saadaan kiinni. Hän ei torstaihin mennessä ollut pyytänyt Indianapolis Starilta anteeksi syytöksiään.

Asian politisoitumiseen vaikutti sekin, kun Yhdysvaltain demokraattipresidentti Joe Biden kommentoi tapausta viime viikon perjantaina.

”Hänet pakotettiin matkustamaan osavaltion ulkopuolelle Indianaan hakemaan ja saamaan abortti, joka kenties pelasti hänen henkensä. Kymmenen vuoden ikäinen – kymmenen vuoden! – raiskattu, kuusi viikkoa raskaana okeva, jo valmiiksi traumatisoitunut [lapsi] pakotettiin matkustamaan toiseen osavaltioon”, Biden sanoi Valkoisessa talossa järjestetyssä tilaisuudessa.

Traaginen ja hirvittävä rikos sai monet, eritoten aborttia vastustavat tahot epäilemään sen paikkansapitävyyttä.

Muun muassa Etelä-Dakotan republikaanikuvernööri Kristi Noem twiittasi tarinan olevan ”epätosi”. Noemia haastatellut CNN-televisiokanavan toimittaja Dana Bash yritti Noemin mukaan ”asettaa ansan” kysymällä tapauksesta ja siitä, voisiko samanlainen tilanne tulla vastaan Noemin edustamassa osavaltiossa.

Myös ohiolainen kongressiedustaja Jim Jordan hyökkäsi tapauksen todenperäisyyttä vastaan Twitterissä. Jordan viittasi tapaukseen ”jälleen yhtenä valheena” myöhemmin poistetussa twiitissään.

Myös useat suuret mediat julkaisivat kirjoituksia, joissa epäiltiin tapauksen totuudenmukaisuutta. Esimerkiksi The Wall Street Journal -lehdessä julkaistu pääkirjoitus epäili tapauksen pitävän paikkansa. Syytteiden tullessa julki lehti lisäsi kirjoituksen alkuun tiedon, että tapaus on totta.

Lisäksi konservatiivisen Fox News -televisiokanavan juontaja Emily Compagno syytti aborttia puolustavia tahoja valheellisen tapauksen keksimisestä.

The Guardianin ylläpitämästä grafiikasta selviää, että 12 osavaltiossa aborttioikeutta on rajattu Ohion tapaan kuuteen viikkoon tai lääketieteellinen toimenpide on kielletty monissa tapauksissa.

Viidessä osavaltiossa on pian tiedossa tiukennuksia tai yleisiä toimenpidekieltoja. Kahdessa osavaltiossa kielto on jonkin oikeusasteen käsittelyssä. Monissa osavaltioissa, joissa rajaus tai kielto on voimassa, on kuitenkin mahdollisuus tehdä abortti, jos kantajan henki on vaarassa.

20 osavaltiossa ja pääkaupungissa Washingtonissa abortti on laillista, kun 11 osavaltiossa oikeus on uhattuna.

Lisääntymisiässä olevia naisia asuu The Guardianin mukaan yleisen aborttikiellon tai ankaran rajoituksen käyttöön ottaneissa osavaltioissa noin 22 miljoonaa. Alueilla, joissa abortti on laillinen, asuu noin 26,5 miljoonaa lisääntymisiässä olevaa naista.

Abortin pääosin kieltäneet osavaltiot ovat kahta lukuun ottamatta republikaanipuolueen hallussa ja ovat pääosin keskittyneet alueellisesti Yhdysvaltojen etelä- ja keskiosaan.

Raiskattu tyttö pystyi tulemaan raskaaksi todennäköisesti, koska hänen murrosikänsä oli alkanut ennenaikaisesti. Ennenaikaiseksi murrosiäksi katsotaan tapaukset, joissa kuukautiset alkavat tytöillä ennen kahdeksatta ikävuotta. Poikien kohdalla ennenaikaisen murrosiän raja kulkee ennen yhdeksättä ikävuotta.

Ennenaikainen murrosikä voi alkaa jopa kaksivuotiailla lapsilla ja sen voi harvoin aiheuttaa Mayo Clinicin mukaan muun muassa kasvaimet, loukkaantumiset tai tulehdukset.