Ivana Trump on kuollut

Asiasta kertoo hänen entinen miehensä Donald Trump.

Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin ensimmäinen vaimo Ivana Trump on kuollut, kertoo uutistoimisto Reuters.

Hän oli kuollessaan 73-vuotias.

Donald Trump kertoo asiasta sosiaalisen median kanavallaan.

”Kerron hyvin surullisena kaikille, jotka rakastivat häntä, joita on paljon, että Ivana Trump on menehtynyt kotonaan New Yorkissa”, Trump kirjoitti Truth Social alustalla.

Ivana ja Donald Trump olivat naimisissa vuodesta 1977 vuoteen 1992. Heillä on kolme yhteistä lasta Donald Jr., Ivanka and Eric Trump.