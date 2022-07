Draghi haluaa erota, vaikka sitä ei vaadi kukaan ja hänellä on hallituksen tuki – Mistä Italian hallitus­kriisi kumpuaa?

Italia saattaa tarvita ennenaikaiset vaalit ulospääsyksi umpikujastaan. Politiikan asiantuntijoiden mukaan kyse on populistisen Viiden tähden liikkeen kannatustempauksesta.

Italian pääministeri Mario Draghi haluaa erota, vaikka sitä ei vaadi oikeastaan kukaan ja hänellä on hallituksen tuki puolellaan.

Silti pääministeri kokee, että hallitusyhteistyöltä on mennyt pohja. Draghi jätti torstai-iltana eronpyynnön presidentti Sergio Mattarellalle, joka ei kuitenkaan myöntänyt eroa.

Sen sijaan Mattarella pyysi Draghia selvittämään ensi viikolla, onko tällä vielä toimintakykyistä ja yhtenäistä enemmistöä parlamentissa. Draghin odotetaan puhuvan parlamentille keskiviikkona, minkä jälkeen edessä voi olla luottamusäänestys.

Italiassa saatetaan järjestää ennenaikaiset vaalit ulospääsyksi poliittisesta umpikujasta, hallituslähteet kertoivat perjantaina uutistoimisto Reutersille.

Miten erikoiseen hallituskriisiin päädyttiin ja mistä se juontaa juurensa?

Draghi ei edusta mitään puoluetta. Hän on Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja, josta toivottiin Italian uppoavan talouden pelastajaa, kun edellinen pääministeri Giuseppe Conte erosi virastaan viime vuoden tammikuussa.

Draghin kokemassa epäluottamuksessa on kyse torstaisesta äänestyksestä, jossa parlamentti päätti noin 23 miljardin euron avustuspaketista. Sen tarkoituksena on auttaa maata selviämään nousevista elinkustannuksista ja korkeasta energian hinnasta.

Hallituskoalitioon kuuluva populistinen Viiden tähden liike jättäytyi äänestyksen ulkopuolelle, jonka Draghi kuitenkin voitti muiden puolueiden tuella.

Viiden tähden liike ei boikotoinut äänestystä epäluottamuksesta Draghiin vaan siksi, että avustuspaketti on puolueen mielestä liian pieni. Lisäksi paketissa oli mukana myös puolueen vastustaman jätteenpolttolaitoksen rakentaminen Roomaan.

Draghi itse on sanonut, ettei hallituksella ole edellytyksiä jatkaa, koska luottamusta ei enää ole. Hän ei myöskään halua jatkaa hallituksen johdossa ilman Viiden tähden liikettä.

Toisaalta puolue ei ole ilmaissut halukuutta lähteä hallituksesta, eivätkä sen ministerit ole eronneet. Ilman Viiden tähden liikettäkin Draghilla olisi yhä koossa enemmistöhallitus.

” ”Jos Draghi kaatuu, me äänestämme.” – ulkoministeri Luigi Di Maio

Näyttääkin siltä, että kyse on ennen kaikkea Draghin itsensä haluttomuudesta jatkaa oikuttelevan hallituksen, talouskriisin ja Venäjän hyökkäyksen myllertämässä politiikassa.

Siispä uudet parlamenttivaalit syksyllä näyttävät yhä varmemmilta. Reutersin lähteiden mukaan todennäköisin ajankohta olisi lokakuun alku.

Pikavaaleissa on riskejä, koska hallituksen täytyy edelleen linjata budjettikysymyksistä loppuvuoden aikana. Tämä voi vaarantua, jos maassa ei ole toimintakykyistä hallitusta.

Draghin hallituksella on poliittista painetta jatkaa etenkin Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman maailmanpoliittisen sekasorron takia. Juuri nyt jatko näyttää kuitenkin ”hyvin, hyvin vaikealta”, sanoi ulkoministeri Luigi Di Maio perjantaina.

Jos hallituspohjaa ei löydy nopeasti, uudet vaalit ovat Di Maion mukaan ainoa vaihtoehto. Hänen mukaansa Venäjä ottaisi uutisen vastaan ilolla, mutta se vahingoittaisi Italian taloutta.

”Jos Draghi kaatuu, me äänestämme”, Di Maio sanoi RTL-radiokanavalle.

Italian presidentti Sergio Mattarella (vasemmalla) ja pääministeri Mario Draghi presidentin palatsissa Draghin hallituksen virkaanastujaisissa tammikuussa 2021.

Italialaisen Corriere della Sera -lehden pääkirjoitustoimittaja Massimo Franco syyttää sekavasta tilanteesta Viiden tähden liikettä.

Franco kirjoittaa AFP:n mukaan, että Draghin eronpyyntö edustaa ”itsetuhoisen poliittisen Italian voittoa” ja että Viiden tähden liike haluaa ”tuhota siirtymän kohti vakautta ja normaaliutta” saadakseen hieman lisää kannatusta.

Tällä hetkellä puolueen kannatus matelee 11 prosentin tuntumassa.

Politiikan asiantuntijoiden mukaan puolue yrittää tempauksellaan profiloitua aiempaa enemmän vasemmalle. Vuoden 2018 vaalien jälkeen puolue oli Italian suurin, mutta vuosien varrella kansan tuki on huvennut ja moni liikkeen poliitikko on loikannut toisiin puolueisiin.

Hallituskriisi sattuu talouden kannalta erityisen huonoon aikaan.

Velkaantunut ja inflaatiosta kärsivät Italia on EU:n elpymispaketin suurin yksittäinen hyötyjä, ja sille on jyvitetty miljardeja euroja taloutensa pelastamiseen. Elpymisrahojen eteen Italian on toteutettava uudistuksia, jotka hallituksen täytyy vielä saada valmiiksi.

Lisäksi Italian kymmenvuotisen valtionlainan korko on niin korkealla, että talousanalyytikot ovat varoitelleet jo uudesta eurokriisistä.

Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen, Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kommentoi, että Italiasta voi tulla Euroopan energiakriisin uhri.

”Voi olla, että Italiassa nähdään hyvin vaikea vaihe, ja Italia olisi tässä mielessä ensimmäinen energiakriisin poliittinen uhri”, Rehn sanoi Suomi-areenassa perjantaina.

”Toisaalta, kun Italian politiikkaa on seurannut vuosikymmeniä, se näyttää aina olevan jonkin tasoisessa kriisissä. Kuitenkin asiat jollain tavalla ratkeavat ja soljuvat eteenpäin”, Rehn jatkoi.

Rehnin mukaan Draghi on tuonut Italian päätöksentekoon ”paljon kaivattua vakautta, pitkäjänteisyyttä ja jämäkkyyttä”.