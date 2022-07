Venäjä iski yhdeksänkerroksisen toimisto­rakennuksen parkkihalliin torstaina aamupäivällä. Isku vahingoitti läheisiä asuinrakennuksia ja sytytti suuren tulipalon.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of War (ISW) mukaan torstain ohjusisku Vinnytsjaan oli osa Venäjän systemaattisia sotatoimia.

Sen mukaan Venäjä on kohdistanut suunnitelmallisesti iskuja Ukrainan siviili­kohteisiin kuten kaupunkien asuinalueisiin. Venäjä on kohdistanut iskuja siviili­kohteisiin järjestelmällisesti Vinnytsian lisäksi myös Harkovassa ja Mykolajivissa.

Venäjä on hyökännyt tahallaan siviilikohteisiin, kuten asuintaloihin, sairaaloihin, kouluihin, päiväkoteihin, ydinvoimaloihin ja kirkkoihin, selviää myös Etyjin eli Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö­järjestön osallistuja­maiden tuoreesta raportista.

Torstai-iltana julkaistussa ajatushautomon raportissa kerrotaan Vinnytsjaan kohdistetun iskun olleen lähtöisin Venäjän sukellus­veneestä, josta käsin merivoimien joukot laukaisivat useampia Kalibr-ohjuksia kohti kaupunkia. Vinnytsja sijaitsee 200 kilometriä lounaaseen Kiovasta.

Iskussa on kuollut ainakin 23 siviiliä ja loukkaantunut noin 100.

Ohjus osui yhdeksänkerroksisen toimisto­rakennuksen parkkihalliin torstaina aamu­päivällä. Isku vahingoitti läheisiä asuinrakennuksia ja sytytti suuren tulipalon, kertoi Ukrainan pelastus­viranomainen uutistoimisto Reutersille torstaina.

”Risteilyohjukset iskivät kahteen asuinrakennukseen. Talot tuhoutuivat, terveysasema tuhoutui sekä autoja ja raitiovaunuja oli tulessa”, kuvailee puolestaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

ISW:n raportin mukaan Venäjä on muutoin pitänyt sotarintamalla ”operativiisen tauon”, jota se pääosin jatkaa edelleen Ukrainassa.

Venäjän on kuitenkin jatkanut hyökkäyksiään Itä-Ukrainan kaupunkeihin, kuten Slovjanskiin, Siverskiin ja Bahmutiin. Venäläisjoukot ovat pommittaneet alueita raskaasti ja iskeneet ohjuksilla ukrainalais­kaupunkeihin.

ISW:n arvion mukaan Venäjän joukot saattavat aloittaa lähiaikoina laajemman hyökkäyksen kolmessa edellä mainitussa kaupungissa. Toistaiseksi ajatus­hautomolla ei ole tietoa siitä, miten pian Venäjä aikoo aloittaa hyökkäyksen ja minne se tarkalleen ottaen sen kohdistaa.