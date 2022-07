Manchin ilmoitti torstaina, ettei anna tukeaan oman puolueensa ajamille uudistuksille.

Demokraattisenaattori Joe Manchin ilmoitti torstaina kaatavansa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin suuret ilmasto- ja verouudistukset.

Konservatiivisen Länsi-Virginian senaattori Manchin on jumittanut oman puolueensa merkittävintä lakipakettia viime syksystä lähtien. Torstaina hän totesi senaatin demokraattien johtajalle Chuck Schumerille, ettei suostu äänestämään ilmastotoimien ja rikkaiden verotuksen kiristämisen puolesta, kertoo muun muassa The Washington Post.

Manchin tukee vain ehdotusta, joka alentaisi resepti­lääkkeiden hintaa, sekä jatkoajan myöntämistä pandemian aikaan voimaan tulleille vähävaraisten terveyden­huollon tuille.

Manchinin ääni ratkaisee, koska Yhdysvaltain senaatti on jakautunut demokraattien ja republikaanien välillä tasan. Senaattia johtava varapresidentti Kamala Harris saa kääntää tasaiset äänestykset demokraattien eduksi, mutta vain jos kaikki demokraatti­senaattorit pysyvät samalla puolella.

Demokraatit ovat yrittäneet saada suuren uudistus­pakettinsa läpi senaatissa nopeutetussa menettelyssä, jossa republikaanit eivät pääsisi estämään sitä. Manchin on kuitenkin asettunut poikkiteloin.

Saadakseen Manchinin tuen demokraatit ovat viilanneet uudistuksia pienemmiksi ja halvemmiksi kuukausien ajan.

Bidenin presidenttikauden alussa triljoonien hintaiseen pakettiin kuului merkittäviä sosiaalitukia ilmaisesta esikoulusta palkalliseen vanhempain­vapaaseen sekä laajoja ilmastouudistuksia. Nykyisessä neuvotteluissa niistä ei ole jäljellä mitään.

Manchinin vastustus näyttää nyt lopullisesti tuhonneen Bidenin ja koko Yhdysvaltojen ilmasto­tavoitteet.

Demokraattien pakettiin kuului esimerkiksi ohjelma, joka olisi korvannut hiili- ja kaasuvoimalat tuuli- ja aurinkovoimalla. Ilman sitä presidentin asettama tavoite Yhdysvaltojen päästöjen puolittamisesta vuosikymmenen loppuun mennessä ei käytännössä voi toteutua.

Neuvottelujen loppusuoralla paketista oli poistettu myös uusiutuvan energian verohelpotukset, ja Manchin yritti ujuttaa mukaan lupia öljyn­poraukseen kotiosa­valtiossaan.

Ihmiset osoittivat mieltään ilmastotoimia vastustavaa senaattori Joe Manchinia vastaan Länsi-Virginiassa Grant Townin hiilivoimalalla 9. huhtikuuta.

Monet paketin parissa työskennelleet senaattorit puhkuivat pettymystä kuultuaan neuvottelujen lopputuloksen.

”Jos emme pääse etenemään toivotusti, meidän täytyy vain pelastaa niin suuri osa pakettia kuin mahdollista”, sanoi Oregonin senaattori Ron Wyden The New York Timesin mukaan.

”Käytämme liian usein ilmaisua, että epäonnistuminen ei ole vaihtoehto, mutta epäonnistuminen ei oikeasti ole tässä vaihtoehto.”

Uudistuspaketti oli tarkoitus rahoittaa pitkälti kiristämällä rikkaiden ihmisten ja yritysten verotusta. Manchin on aiemmin ilmaissut olevansa avoin verouudistuksille, mutta näyttää nyt hylänneen myös ne.

Manchin on perustellut päätöstään sillä, että uudistuksia ei voi tehdä nykyisessä taloustilanteessa.

”Poliittiset otsikot eivät hyödytä miljoonia amerikkalaisia, jotka painivat päivittäisten ostosten ja polttoaineen hinnan kanssa kun inflaatio nousee 9,1 prosenttiin”, sanoi Manchinin tiedottaja San Runyon tiedotustilaisuudessa.

”Senaattori Manchinin mielestä päättäjien pitää nyt panna poliittiset agendansa sivuun ja mukautua maamme taloustilanteeseen, jotta emme ota askelia, jotka ruokkivat inflaation liekkejä.”

Manchin on tosin estänyt uudistuspaketin etenemistä jo ennen viime kuukausien nopeaa inflaatiota.

Uudistuspaketin kaatuminen viitoittaa demokraateille synkkää tietä kohti syksyn välivaaleja.

Five Thirty Eight -sivuston ovensuukyselyjen mukaan demokraatit olisivat näillä näkymin menettämässä edustajainhuoneen enemmistönsä melko todennäköisesti republikaaneille. Senaatissa kisa olisi tasaväkisempi, mutta sekin taipuisi lopulta republikaaneille.

Uudistuspaketti saattaa siis olla demokraattien viimeinen mahdollisuus viedä maan politiikkaa haluamaansa suuntaan.

Yhdysvalloissa on tyypillistä, että istuvan presidentin puolue menettää välivaaleissa paikkoja. Näin on käynyt edustajain­huoneessa kahta kertaa lukuun ottamatta kaikissa edellisissä 21 välivaaleissa.

Demokraateilla on lisäksi kannettavanaan erityisen epäsuosittu presidentti Biden ja vaikein taloustilanne vuosikymmeniin, Five Thrity Eight analysoi.