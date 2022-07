Ukraina ja Venäjä ovat neuvotelleet kuluneella viikolla Istanbulissa Ukrainan viljan viennin vapauttamisesta. Neuvottelut ovat ensimmäiset suorat neuvottelut Venäjän ja Ukrainan välillä sitten maaliskuun.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti perjantaina, että ”lopullinen sopimus”, jonka tarkoituksena on vapauttaa viljan vienti Ukrainan satamista, valmistuu ”pian”, kertoo uutistoimisto AFP.

”Mustanmeren aloitetta koskevan lopullisen asiakirjan laatiminen saatetaan pian päätökseen”, sanoi Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konašenkov Venäjän valtiollisen televisiokanavan haastattelussa.

Neuvotteluihin osallistuivat myös YK:n ja Turkin virkamiehet.

Konašenkov sanoi, että Venäjän neuvotteluissa esittämät ehdotukset saivat ”suurelta osin” kaikkien neuvotteluosapuolten tuen.

Hän ei kertonut sopimuksen yksityiskohtia, mutta sanoi, että ehdotusten tarkoituksena on turvata elintarvikkeiden kuljetukset ulkomaille mukaan lukien Venäjän kumppanimaille.

Konašenkov sanoi myös, että Venäjä haluaa varmistaa, ettei laivareittien avulla toimiteta Ukrainaan aseita tai muita sotatarvikkeita.

YK:n pääsihteeri António Guterres kutsui keskiviikkona käytyjä neuvotteluja "toivonpilkahdukseksi inhimillisen kärsimyksen ja nälänhädän lievittämiseksi kaikkialla maailmassa".

Turkin puolustusministeri Hulusi Akar sanoi keskiviikkona, että sopimus allekirjoitetaan, kun osapuolet tapaavat jälleen ensi viikolla, kertoo sanomalehti The Guardian.

Akarin mukaan sopimus tulee sisältämään osapuolten yhteisesti satamissa tehtäviä viljakuljetusten tarkastuksia. Hän lisäsi, että Turkki tulee varmistamaan Mustanmeren viljanvientireittien turvallisuuden.

Akar sanoi myös, että Turkki aikoo perustaa Ukrainan, Venäjän ja YK:n kanssa koordinointikeskuksen viljan vientiä varten.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kansliapäällikkö Andrij Jermak kirjoitti Twitterissä, että keskuksen tehtävänä on suorittaa yleistä valvontaa ja koordinoida turvallista merenkulkua Mustallamerellä.

Aiemmin pitämässään puheessaan Zelenskyi sanoi, että "me todellakin teemme merkittäviä ponnisteluja elintarvikkeiden toimitusten palauttamiseksi maailmanmarkkinoille. Olen kiitollinen Yhdistyneille kansakunnille ja Turkille niiden ponnisteluista."

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on hankaloittanut viljan vientiä Ukrainan satamista, ja se on aiheuttanut maailmanlaajuisen elintarvikekriisin. Ukraina on yksi maailman suurimmista vehnän viejistä.

Mustanmeren satamien viljasiiloissa on jumissa arvioiden mukaan yli 20 miljoona tonnia ukrainalaista viljaa, kun laivat eivät ole voineet seilata Venäjän saarron vuoksi.