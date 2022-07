Sääviranomainen antoi korkeimman asteen lämpövaroituksen ensimmäistä kertaa. Lämpötilan odotetaan kohoavan Englannissa ensi viikolla 40:een asteeseen.

Britannian ilmatieteen laitos Met Office on antanut maan historian ensimmäisen ”punaisen varoituksen” ensi viikolla mahdollisesti saapuvan helleaallon vuoksi, kertoo BBC.

Grahame Madge ilmatieteen laitokselta kertoo, että on olemassa 50 prosentin todennäköisyys, että lämpötilat kohoavat Englannissa 40 asteeseen. Varoitus koskee muun muassa Lontoon, Manchesterin ja Yorkin kaupunkeja.

Kyseessä on ensimmäinen korkeimman asteen lämpövaroitus Britannian historiassa. BBC kuitenkin huomauttaa, että äärimmäisestä kuumuudesta varoittava järjestelmä otettiin maassa käyttöön vasta vuonna 2021.

Neljännen asteen varoitus tarkoittaa, että sää voi olla terveydelle ja hengelle vaaraksi myös muille kuin riskiryhmiin kuuluville. Kuumuus voi johtaa myös lämpöherkkien laitteiden vioittumiseen ja aiheuttaa viivästyksiä tie-, rata ja lentoliikenteessä.

Vuonna 2019 Britanniassa mitattiin 38,7 asteen lämpöennätys. BBC:n meterologi Matt Taylorin mukaan todennäköisyys ennätyksen rikkoutumiseen on kasvanut.

Helleaalto on iskenyt rajusti myös Lounais-Euroopan maihin. Espanjassa mitattiin tällä viikolla päivittäin jopa 40 asteen lämpötiloja. Kahtena päivänä peräkkäin lämpötila nousi yli 45 asteen, Espanjan ilmatieteen laitos AEMET kertoo.

Portugalissa 2 000 pelastusviranomaista on pyrkinyt sammuttamaan neljää suurta maastopaloa, joiden seurauksena ainakin yksi ihminen on kuollut ja 60 loukkaantunut. Lähes 900 ihmistä on evakuoitu palojen tieltä. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.