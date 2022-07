Lämpötilat ovat näissä maissa jo päiviä pysytelleet yli 40 asteen yläpuolella.

Palomies taisteli tulta vastaan pohjoisportugalilaisen Eiriz in Baiaon kylän lähistöllä perjantaina.

Tuhannet ihmiset ovat paenneet maastopaloja Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa helleaallon jatkuessa.

Lämpötilat ovat näissä maissa jo päiviä pysytelleet yli 40 asteen yläpuolella. Portugalissa ja Espanjassa yli 280 ihmisen on laskettu kuolleen helteen seurauksena. Lounais-Ranskan Gironden alueella yli 11 000 ihmistä on joutunut lähtemään palojen takia, ja Länsi-Espanjassa sekä Portugalissa useita kaupunkeja ja kyliä on evakuoitu.

Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters sekä Britannian yleisradiyhtiö BBC.

Kovat helteet ovat koetelleet myös muun muassa Britanniaa. BBC kertoi perjantaina, että maan ilmatieteen laitos on antanut ”punaisen varoituksen” ensi viikolla mahdollisesti saapuvan helleaallon vuoksi. On olemassa 50 prosentin todennäköisyys, että lämpötilat kohoavat Englannissa 40 asteeseen.

Kyseessä on ensimmäinen korkeimman asteen lämpövaroitus Britannian historiassa. BBC kuitenkin huomauttaa, että äärimmäisestä kuumuudesta varoittava järjestelmä otettiin maassa käyttöön vasta vuonna 2021.

Juuri tiistaille näyttävät osuvan kovimmat lämpötilat Englannissa, kertoo päivystävä meteorologi Oskari Rockas. Keskiviikkona kuuma ilma kuitenkin alkaa ennusteiden mukaan väistyä Britannian yltä.

”Korkein lämpötila Britanniassa on tähän mennessä ollut 38,9 astetta. Jos 40 astetta menee rikki, niin onhan se hyvin poikkeuksellista”, Rockas sanoo.

Kuivunutta tekojärven pohjaa Britannian Otleyssä keskiviikkona.

Ilmastonmuutoksen seurauksena helleaalloista on tullut tavallisempia ja kuumempia, asiantuntijat varoittavat.

Etelä-Euroopassa ja mahdollisesti myös Keski-Euroopassa helteet saattavat jatkua vielä ensi viikosta eteenpäin, mahdollisesti pitkälle elokuuhun.

Moottoripyöräilijä ajoi savuavassa metsämaisemassa Pohjois-Portugalissa.

Helikopteri kuljetti sammutusvettä maastopalojen vaivaamassa Alhaurin el grandessa perjantaina.