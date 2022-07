Ukrainan sota on vaatinut kymmeniätuhansia kuolonuhreja, mutta luvut ovat koko konfliktin ajan olleet epämääräisiä sekä Venäjän että Ukrainan osalta. Britannian arvio vaikuttaa olevan linjassa etenkin Ukrainan kirjanpidon kanssa.

Ukrainan sodassa on tähän mennessä kuollut tai haavoittunut 50 000 Venäjän sotilasta, sanoi Britannian asevoimien komentaja, amiraali Tony Radakin BBC:lle.

Radakin puhui aiheesta BBC One -kanavan aamuohjelmassa, ja kommenteista uutisoi muun muassa The Guardian.

Radakin sanoi haastattelussa Venäjän menettäneen lähes kolmanneksen maataistelukyvystään. Amiraalin mukaan Ukraina uskoo tämän vuoksi ”ehdottomasti” voittavansa sodan.

”He [ukrainalaiset] ovat aivan varmoja, että he tulevat valtaamaan takaisin kaikki alueensa Ukrainassa, ja heillä on edessään Venäjä, jolla on vaikeuksia – Venäjä, jonka arvioimme menettäneen yli 30 prosenttia maataistelukyvystään”, Radakin sanoi.

Tuhottu venäläinen panssarivaunu moottoritiellä Kiovan alueella 5. huhtikuuta.

Samassa yhteydessä Radakin antoi myös arvioita siitä, kuinka monta venäläissotilasta on kuollut tai haavoittunut Ukrainan sodassa.

”Tämä tarkoittaa, että tässä konfliktissa on kaatunut tai haavoittunut yli 50 000 venäläissotilasta, tuhoutunut lähes 1 700 venäläistä panssarivaunua, lähes 4 000 Venäjälle kuulunutta panssariajoneuvoa”, Radakin sanoi.

Radakinin mukaan Venäjä lähti sotaan aikomuksenaan vallata koko Ukraina ja sen kaupungit kuukauden sisällä, mutta epäonnistui tavoitteessaan.

Venäjän tappioita on pyritty arvioimaan siitä lähtien, kun se hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopulla.

Arviointi on kuitenkin vaikeaa, sillä Venäjä ei julkista kokonaislukuja kaatuneiden sotilaidensa määrästä. Venäjän puolustus­ministeriö ei aivan konfliktin alussa edes virallisesti myöntänyt venäläisen sotilaiden kuolemia Ukrainassa.

Britannian asevoimien komentaja, amiraali Tony Radakin arvioi Ukrainan sodan tilannetta BBC:n aamuohjelmassa 17. heinäkuuta. Kuva on BBC:n medialle jakama tiedotuskuva.

Sodan jatkuessa on tihkunut jonkinlaista tietoa kaatuneista myös Venäjän puolelta, mutta ei edelleenkään varmaa tai tarkkaa sellaista.

Toukokuussa Venäjän presidentti Vladimir Putin piti Ukrainassa kuolleille sotilaille voitonpäivän paraatissa hiljaisen hetken. Kaatuneiden määrää ei silloinkaan mainittu, mutta HS:n haastattelema asiantuntija piti merkittävänä jo kaatuneiden mainitsemista.

Ukrainan puolustusviranomaiset ovat ylläpitäneet kirjanpitoa Venäjän tappioista. Sen mukaan Venäjä on menettänyt Ukrainassa noin 38 300 sotilasta, 1 684 panssarivaunua ja noin 3 879 panssariajoneuvoja.

Ukraina on kuitenkin myös sodan osapuoli, joka käyttää viestintäänsä osana laajaa informaatiosotaa.

