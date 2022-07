Syyksi Zelenskyi kertoi oikeusviranomaisiin kohdistuneet tutkinnat maanpetoksista ja yhteistyöstä Venäjän kanssa sen valtaamilla alueilla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on erottanut Ukrainan valta­kunnansyyttäjän ja turvallisuuspalvelun johtajan sunnuntaina. Asia selviää presidentin sunnuntaina julkaisemasta asetuksesta.

Kyse on suurimmasta muutoksesta Zelenskyin hallintoon koko Venäjän helmikuussa aloittaman hyökkäyssodan aikana.

Ukrainan valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktovan ja turvallisuuspalvelun johtaja Ivan Bakanovin erottamisen taustalla on Zelenskyin mukaan tutkinnat maanpetoksista ja yhteistyöstä Venäjän kanssa sen valtaamilla alueilla.

Valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktova ehti toimia valtakunnansyyttäjänä maaliskuusta 2020 alkaen. Sen jälkeen kun Venäjän hyökkäyssota alkoi helmikuussa, Venediktova on asemoinut itsensä Venäjän Ukrainassa tekemien sotarikosten tutkinnan johtohahmoksi. Viime torstaina hänet nähtiin Ukrainan valtionsyyttäjän asemassa myös Haagin kokouksessa, jossa käsiteltiin Venäjän sotarikoksia Ukrainassa.

Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n johtaja Ivan Bakanov on sen sijaan Zelenskyin pitkäaikainen ystävä. Miehet työskentelivät yhdessä Kvartal 95 -tuotantoyhtiössä. Bakanov aloitti SBU:n johtajana vuonna 2019.

Zelenskyin mukaan erotettujen johtajien alaisista yli 60 on jäänyt Venäjän valtaamille alueille työskentelemään Ukrainaa vastaan. Presidentin mukaan Ukraina on avannut 651 rikosoikeudellista menettelyä maanpetoksista ja yhteistyöstä syyttäjä­viraston, esitutkintaviranomaisten ja muiden lainvalvontaviranomaisten välillä.

”Tällainen joukko rikoksia valtion kansallisen turvallisuuden perustuksia vastaan sekä Ukrainan turvallisuuspalvelun työntekijöiden ja Venäjän turvallisuuspalvelun välillä havaitut yhteydet asettavat niistä vastuussa oleville johtajille vastattavaksi erittäin vakavia kysymyksiä”, Zelenskyi totesi.

”Jokainen näistä kysymyksistä saa vielä kunnollisen vastauksen.”

Ukrainassa venäläisten miehityshallintojen viranomaiset saattavat käyttää propaganda­keinona ukrainalaisten sissijoukkojen uhkaa, jolla he perustelevat tiukempia valvontakeinoja miehitysalueilla, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War.

Zaporižžjan alueella sijaitsevan venäläisten miehittämän Enerhodarin pormestari Dmytro Orlov kirjoitti sunnuntaina viestipalvelu Telegramissa, että alueen miehityshallinnon viranomaiset luovat ”keksittyjä partisaaneja” luodakseen uhkakuvia. Orlovin mukaan miehitysjoukot oikeuttavat näin hallinnon sortotoimia.

Ajatushautomon mukaan Zaporižžjan alueen miehityshallinto kärsii henkilöstöpulasta, sillä monet paikalliset eivät suostu työskentelemään miehityshallinnon alaisuudessa.