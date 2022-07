Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Britannia

Englannissa ihmisiä kehotetaan pysymään kotona ja välttämään julkista liikennettä pakahduttavan kuumuuden takia

Englantiin iskevä helleaalto on niin kova, että paikallinen ilmatieteenlaitos on antanut ensimmäisen korkeimman eli punaisen varoituksen. Maassa on nyt ”kuumempaa kuin Saharassa”, uutisoi The Sun -tabloidi.

Brittilehtien kansia maanantaina.

Tukala helle valtaa Englannin maanantaina ja tiistaina, kun osaan maata ennustetaan jopa 40 asteen lämpötiloja. Kuumuus on nyt niin poikkeuksellisen kovaa, että Britannian ilmatieteenlaitos on asettanut historian ensimmäisen korkeimman tason varoituksen (niin sanottu Red Extreme Heat Warning). Se on voimassa suuressa osassa Englantia Lontoo mukaan lukien. Sitä alempi oranssi varoitus on annettu jo aiemmin osiin Skotlantia, Walesia sekä Lounais-Englantia. Ihmisiä on kehotettu jo etukäteen pysyttelemään pahimpina hellepäivinä mahdollisuuksien mukaan kotona ja välttämään julkista liikennettä. Kotonaolo ei ole kuitenkaan välttämättä mitään lepoa. ”On hyvin mahdollista, että helle-ennätys menee tänään rikki – – ensi yöstä tulee pakahduttava, ja nukkuminen voi olla vaikeaa”, Britannian ilmatieteenlaitoksen johtava meteorologi Paul Davies sanoi Sky-kanavan uutisille maanantaiaamuna. Esimerkiksi Lontoon maanalaisen kaikki linjat eivät ole ilmastoituja, ja lämpötilat voivat nousta ”normaaleinakin” hellepäivinä sietämättömän tukaliksi. ”Suosittelemme vakavasti, että asiakkaamme Englannissa ja Walesissa matkustaisivat vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä”, Network Rail -raideyhtiön edustaja sanoi BBC:n radiouutisissa maanantaina. Lontoo seudulla vesimonopolia pitävän Thames Water -yhtiön edustaja puolestaan neuvoi kotitalouksia pihistelemään vedenkäytössä ja puutarhojen kastelussa. Varsinaisia vedenkäytön rajoituksia ei ole kuitenkaan näillä näkymin tulossa. Britannian lämpöennätys on 38,7 astetta Celsiusta kolmen vuoden takaa. Se mitattiin Cambridgessa heinäkuun 25. päivänä 2019. Kolmen vuoden takainen lämpöennätys osui yhteen poliittisen myllerryksen kanssa: pääministeri Theresa Mayn ero oli tullut voimaan juuri edellisenä päivänä eli 24. päivänä heinäkuuta 2019, ja uudeksi pääministeriksi oli noussut Boris Johnson. Yhtä lailla nytkin brittiuutisten pääaiheina on tukalan helteen ohella konservatiivipuolueen johtajanvaihdos, kun eromaan joutuneelle Johnsonille etsitään parhaillaan seuraajaa. Suomessa helleuutisoinnin klassikkotermiksi on noussut niin sanottu käristyskupoli. Brittimediassakin hellekriisi hallitsi lehtien maanantaisia etusivuja. Samalla lehtien erot tyylilajeissa tulivat esiin. Konservatiivisen The Sun -tabloidin mukaan Yhdistynyt kuningaskunta on nyt yksi maailman kuumimmista kolkista, ja maassa on ”kuumempaa kuin Saharassa”. Kuvituksena on ruuhkainen rantanäkymä. Työväenpuoluetta perinteisesti tukeva Daily Mirror puolestaan kirjoittaa etusivullaan ”puhalluslampun” alla kärvistelevästä Britanniasta sekä kuolinuhripeloista ja liikennekaaoksesta. Kuva esittää veteen hyppääviä nuoria henkilöitä. Konservatiivisen laatulehden The Daily Telegraph -lehden mukaan taas lämpöaalto sulauttaa maan pysähdystilaan. Kuvituksena on rantavahti vedessä. Vasemmalle kallistuvan The Guardian -laatulehden mukaan ankara helleaalto tuo yli 40 asteen lämpötilan ja tutkijoiden sormi osoittaa ihmisten itse aiheuttamaan ilmastonlämpenemiseen. Kuvituksena on Lounais-Ranskan metsäpaloja vastaan taistelevia sammutusväkeä. Keskitien laatulehti The Times oli valinnut maanantaiselle etusivulleen uutiskuvan täpötäydestä rannasta Margatessa sekä sen yllä liehuvasta Britannian lipusta. Otsikon mukaan koulujen on määrätty pysymään auki helteistä huolimatta.