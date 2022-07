Euroopan yli 40 asteen ennätykselliset helteet eivät ota laantuakseen. Kuvakooste näyttää, kuinka toisaalla haetaan vedestä viilennystä ja toisaalla palot ajavat ihmisiä evakkoon.

Pitkään kestäneet äärimmäiset helteet ovat jatkaneet Euroopan eri osien kurittamista.

Jopa yli 40 asteen helleaalloista on kärsitty ainakin Kreikassa, Italiassa, Kroatiassa, Espanjassa, Portugalissa, Ranskassa ja Britanniassa, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa tuhannet ihmiset ovat paenneet maastopaloja ja sadat ovat kuolleet kuumuuteen. Lämpötilat ovat näissä maissa pysytelleet päiväkausia 40 asteen yläpuolella.

Metsäpalo Louchats’ssa 17. heinäkuuta. Maastopalot jatkavat leviämistään Gironden alueella Lounais-Ranskassa.

Matkailija vilvoitteli vesipisteellä Italian Milanossa sunnuntaina 17. heinäkuuta.

Matkailijat viettivät kuumaa kesäpäivää Playa del Inglesissä Gran Canarian saarella 17. kesäkuuta.

Sammutuskone lentää Portugalissa Ourémin kunnassa 13. heinäkuuta.

Ranskassa metsäpalot ovat pakottaneet yli 16 000 ihmistä, sekä paikallisia että turisteja, jättämään kotinsa ja majoituspaikkansa.

Evakuoituja varten on perustettu seitsemän hätäsuojaa, uutistoimisto AFP kertoo.

"Joillakin [Ranskan] lounaisalueilla tulee olemaan helleapokalypsi", meteorologi Francois Gourand sanoi AFP:lle.

Portugalia puolestaan koetteli viime torstaina 47 asteen ennätyshelle. Maan pääministeri Antonio Costa ilmaisi viime viikolla huolensa palomiesten jaksamisesta maastopalojen yhä jatkuessa.

Lue lisää: Tuhannet paenneet maasto­paloja Euroopassa – ”Tulipalo ei ole vieläkään hallinnassa”

Ranskassa palomiehet yrittivät estää maastopaloja leviämästä tuulen mukana. Kuva metsästä Girondessa 17. heinäkuuta. Ranska oli valmiustilassa 18. heinäkuuta, kun maata piinasi helleaallon huippu.

Pysäytettyjä autoja Zatonissa, Kroatiassa, 13. heinäkuuta. Taustalla roihuaa metsäpaloja.

Palomies yrittää saada metsäpalon hallintaansa Louchats’ssa Gironden alueella Ranskassa 17. heinäkuuta. Viikonloppuna paloja sammutettiin erityisesti Ranskan etäläosissa. Girondessa liekit ovat tuhonneet jo yli 10 000 hehtaaria metsää, ja palojen edeltä evakuoidaan jälleen ihmisiä.

Etelä-Englannissa Brightonissa ranta oli täynnä ihmisiä 17. heinäkuuta.

Englannissa kuumuus on nyt niin poikkeuksellisen kovaa, että Britannian ilmatieteenlaitos on asettanut historian ensimmäisen korkeimman tason ”punaisen varoituksen”. Se on voimassa suuressa osassa Englantia, Lontoo mukaan lukien.

”Korkein lämpötila Britanniassa on tähän mennessä ollut 38,9 astetta. Jos 40 astetta menee rikki, niin onhan se hyvin poikkeuksellista”, päivystävä meteorologi Oskari Rockas kertoi viime viikolla.

Lue lisää: BBC: Englantiin historiallinen ”punainen varoitus” ensi viikon helle­aallon vuoksi

Kärryjä vetävän hevosen selkään on aseteltu märkä pyyhe, jolla eläintä yritetään viilentää ajojen välillä. Kuva on otettu Blackpoolissa, Englannissa 17. heinäkuuta. Englantiin annettiin historiallinen ”punainen varoitus” helleaallon vuoksi.

Ihmisiä on kehotettu pysyttelemään pahimpina hellepäivinä mahdollisuuksien mukaan kotona ja välttämään julkista liikennettä, jossa esimerkiksi ilmastoimattomat maanalaisen linjat voivat nousta sietämättömän tukaliksi.

Lue lisää: Englannissa ihmisiä kehotetaan pysymään kotona ja välttämään julkista liikennettä pakahduttavan kuumuuden takia

Laskeva vedenpinta paljasti Scammonden Reservoirin kuivan, halkeilevan pohjan Huddersfieldin länsipuolella Pohjois-Englannissa 17. heinäkuuta.

Lämpöaallot, kuivuus ja muut sään ääri-ilmiöt yleistyvät ilmastonmuutoksen vuoksi.

Aiemmin kesällä lumivyöry tappoi yksitoista ihmistä Alpeilla Italiassa. Lumimassan uskotaan romahtaneen epätavallisen lämpimän ilman takia. Italian hallitus on myös julistanut hätätilan useille alueille kuivuuden takia.

Lue lisää: Italiassa julistettiin hätätila viidelle alueelle kuivuuden vuoksi

Maanantaina Euroopan komission tutkijaryhmä varoitti, että lähes puolet EU:n alueesta on tällä hetkellä vaarassa kärsiä kuivuudesta Lounais-Euroopan lämpöaallon vuoksi. Kymmenesosassa EU:n aluetta vaara oli jo hälyttävä. Näillä alueilla viljelykasvit kärsivät jo veden puutteesta.

Lue lisää: Italian Po-joki kuivui, Välimeri on poikkeuksellisen lämmin: Korventava kuumuus piinaa Eurooppaa

Pohjois-Italiassa Parman ja Reggio Emilian provinssien välillä kulkeva Po-joki kuivui tänä kesänä. Kuva on otettu 17. heinäkuuta.

Rahtilaiva purjehtii Reinillä poijun ohi, joka on kaatunut matalan vedenpinnan takia. Kuva otettu Saksan Düsseldorfissa 13. heinäkuuta.

Lue lisää: Tuhannet retkeilijät evakuoitiin Ranskassa palojen tieltä, Euroopan korkein dyyni suljettiin – Kuva­kooste näyttää, kuinka helle­aalto kärventää jälleen Länsi-Eurooppaa

Lue lisää: Espanjassa yli 45 asteen helteitä toista päivää peräkkäin – Videot näyttävät, miten maastopalot riehuivat Länsi-Euroopassa

Lue lisää: Poikkeuksellisen helle­­aallon yllyttämiä metsä­paloja vastaan on taisteltu eri puolilla Eurooppaa, ihmisiä evakuoitu muun muassa Saksassa ja Kreikassa

Lue lisää: Espanjan Aurinkorannikolla riehuvat maastopalot: 2 000 ihmistä evakuoitu