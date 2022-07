Rooman kaduilla Mario Draghi nähdään ainoana mahdollisena pelastajana – Edessä on silti mitä todennäköisimmin ero

Mario Draghia on aneltu viime päivät jatkamaan Italian pääministerinä. Myös HS:n Rooman kaduilla tapaamien ihmisten näkemys oli selvä: Draghi on ainut ihminen, joka voisi vielä pelastaa Italian.

Rooma

”Erittäin viisas mies.”

”Taloustaituri.”

”Menestyvä mies.”

Roomalaisessa kadunkulmassa Palazzo Chiggiä vastapäätä Gas-niminen ennustaja nostelee tarot-pakasta kortteja, jotka symboloivat Italian pääministeriä Mario Draghia. Kuvailut eivät juuri poikkea vastaan kävelevien roomalaisten vastaavista.

Yleensä poliittiset johtajat eroavat, koska heistä halutaan eroon. Viime torstaina eronpyyntönsä jättänyttä Draghia on viime päivien ajan kuitenkin suorastaan aneltu jäämään tehtäväänsä. Suuret eurooppalaiset johtajat ovat korostaneet Draghin vakauttavaa vaikutusta euroalueelle ja Euroopalle. Ukrainan varapääministeri on julistanut, että Draghin avulla sota tullaan voittamaan.

Yli tuhat pormestaria ympäri Italiaa pyysivät avoimessa kirjeessään Draghia jäämään, ja myös kansalaiset keräsivät allekirjoituksia vedotakseen pääministeriinsä.

Maanittelua oli niin paljon, että keskiviikkona Draghi piti senaatille puheen, jossa hän lupasi jatkaa. Mutta vain, jos hallitus pääsisi yhteisymmärrykseen uudessa luottamus­äänestyksessä.

Draghi ei halua johtaa eripuraista hallitusta. Viime torstaina hän päätti erota, kun hallitus­kumppani Viiden tähden liike ei osallistunut äänestykseen 23 miljardin euron avustuspaketista. Draghi sanoi, ettei voi johtaa hallitusta, jos viime vaalit voittanut Viiden tähden liike ei seiso hänen projektinsa takana.

Erityisesti Draghi on korostanut, että ilman vaaleja valittuna pääministerinä hän tarvitsee demokraattisen oikeutuksensa turvaamiseksi taakseen parlamentissa niin laajan tuen kuin mahdollista.

Keskiviikkona Draghi yritti saada taakseen tämän yhtenäisen tuen, mutta epäonnistui. Lähes alusta asti Silvio Berlusconin johtama keskusta­oikeistolainen Forza Italia ja Matteo Salvinin johtama äärioikeistolainen Lega eli Pohjoisen liitto ilmoittivat, että Draghin johtama hallitus käy heille ainoastaan ilman populistista Viiden tähden liikettä.

Lopulta luottamuslauseäänestyksen ulkopuolelle jättäytyivät kaikki kolme: Forza Italia, Lega ja Viiden tähden liike. Virallisesti Draghi sai yhä tarpeeksi ääniä luottamus­äänestyksestä selvitäkseen. Hänen vaatimaansa kansallista yhtenäisyyttä ei kuitenkaan syntynyt edes nimeksi.

Massimo El Anani ja hänen adoptiosetänsä Bruno Rovaglia toivovat, että Draghi jatkaa Italian pääministerinä. Italian talouskriisi on kaksikon mukaan näkynyt viime kuukausina muun muassa ruoka-avustuksia jakavassa keskuksessa, jossa kävijämäärät ovat kasvaneet.

Se, että kansalliset puolueet riitelevät, mutta pormestarit vaativat yhtenä rintamana Draghia jäämään osoittaa, että Italian kansalliset poliitikot ovat etääntyneet todellisuudesta, Bruno Rovalgio, 57, huomauttaa Garbatellan kaupungin­osassa.

”Pormestarit tuntevat alueiden todellisuuden paremmin. Siksi he järjestäytyivät nyt ensisijaisesti ihmisten, eivät puolueiden edustajina sanomaan, että vastakkain­asettelu riittää, ja on aika kohdata ongelmat. Ja Draghi on se, joka pystyy kohtaamaan ne”, hän sanoo.

Rovalgio on jäänyt eläkkeelle voidakseen toimia vaimonsa omaishoitajana. Hän uskoo myös henkilökohtaisesti, että Draghi on ainut, joka voi nyt pelastaa eri kriisien keskellä kompuroivan Italian.

”Hän on ainut, jolla on riittävästi painoarvoa ratkoa Italian tämän hetkisiä ongelmia”, Rovaglia toteaa.

”Toinen voisi olla [Silvio] Berlusconi. Mutta se merkitsisi vaaleja, ja niihin ei ole aikaa. Ensin on hoidettava talousuudistukset.”

Italialla tosiaan on kiire hyväksyä tämän vuoden budjetti, ja mikäli talous­uudistuksia ei saateta loppuun sovitusti, voi maa menettää EU:n elvytysvälineen kautta sille luvatut rahat.

Rovaglian puhuessa hänen näkemystään myötäilee 13-vuotias Massimo El Ananani, jolle Rovagliasta on vaikeiden olosuhteiden vuoksi tullut eräänlainen adoptiosetä. Vielä tiistaina poika näki nykyisessä kriisissä myös hyvää.

”Jos Draghi selviää tästä ja saa enemmistön puolelleen, kasvaa hänen legitimiteettinsä. Silloin hänellä olisi aiempaakin enemmän valtaa viedä uudistuksia eteenpäin.”

Garbatellan historiallisten rakennusten väliin muodostuu viihtyisiä sisäpihoja. Tavallisesti naapurukset kokoontuvat rupattelemaan kukkaloiston keskelle. Nyt vastassa on kuitenkin vain pari luimistelevaa kissa ja painostava, yli 35-asteinen helle, jolta ihmiset ovat suojautuneet paksujen verhojen taakse.

Romina Filippini haluaisi poliitikkojen laskevan veroja, nostavan minimipalkkaa ja vähentävän vastikkeettomia raha-avustuksia.

Pian kiviportaita laskeutuu kuitenkin 45-vuotias tilastotieteilijä Romina Filippini, joka vahvistaa sedän ja pojan aiemman viestin.

”Tällä hetkellä on järkevintä, että Draghi jatkaa ja vie tarvittavat uudistukset loppuun.”

Nainen korostaa kuitenkin, ettei kyse ole ”rakkaudesta Draghiin”. Hetki ei yksin­kertaisesti ole oikea muutoksille, eikä Italiasta ylipäänsä löydy ketään toista, joka voisi vastata talous­uudistusten loppuun saattamisesta.

Filippinin mielestä Italian politiikalla on selvä ongelma: jatkuvuuden puute. Hallituskriisit seuraavat toisiaan. Myös Draghin edeltäjä, Viiden tähden liikkeen johtaja Guiseppe Conte erosi kesken hallituskauden, osin juuri EU-tukien käyttöön liittyvän riidan vuoksi.

”Täällä hallitukset eivät kestä koossa edes neljää vuotta. Vaikka muutos olisi kohti parempaa, lopputulos on huono, sillä aidot poliittiset uudistukset edellyttävät jatkuvuutta”, Filippini kiteyttää.

Piazza Testaccion laidalla istuva Anna Lanza voisi puhua Italian politiikasta ja poliittisesta historiasta loputtomasti. Hänen mielestään valtion pitäisi kansallistaa enemmän palveluja.

Vaikka monille Draghi on ollut vastaus vaihtoehtojen puutteessa, toiset suhtautuvat pragmaattiseen ekonomistiin intohimolla.

Tiistai-iltana Piazza Testaccion torilla eletään kuin lauantai olisi sulautunut sunnuntaihin. Lapset rulla­luistelevat ja nuoret juovat olutta sekä muovilaseista tarjoiltuja drinkkejä.

Politiikasta kysyttäessä torin laidalle kokoontunut miesryhmä liukenee sivummalle, mutta Anna Lanza, 80, jää istumaan paikalleen ja huutaa: ”Sì Draghi!”

Lanza luottaa Draghiin, sillä Euroopan keskus­pankin johtajana lähes koko 2010-luvun toiminut ekonomisti ei ole verkostoitunut Italian poliittiseen eliittiin.

”Politiikka on muuten täynnä pelkkiä idiootteja! Tilanteessa, jossa poliitikot ovat valmiita upottamaan vaikka veljensä, minä sanon ’kyllä Draghi’!”

Italian politiikka on sydämen asia Lanzalle. Vieressä makaava Chicca-koira ei kuitenkaan hätkähdä, vaikka nainen tehostaa jokaista kommenttiaan mahti­pontisilla käsieleillä.

”En ole niitä, jotka heittelivät pommeja, mutta olen nuoresta asti osallistunut kaikkeen mahdolliseen kansalais­aktivismiin”, Lanza sanoo.

Nuorena Lanza avusti kaivojen ja koulujen rakentamisessa Italian köyhillä alueilla. Vuosikymmeniä myöhemmin hän ajattelee yhä, että koulutus ja terveys olisivat avain Italian ongelmien ratkaisemiseksi.

”Muu seuraa kyllä perässä.”

Keskiviikon puheessaan Draghi muistutti muita italialais­poliitikkoja hallituksensa viimeisten 17 kuukauden aikaisista saavutuksista. Esimerkiksi Italian talous kasvoi viime vuonna 6,6 prosenttia. Enemmistön hyväksymä elvytyspaketti tarkoittaisi ennen­näkemättömiä talous­uudistuksia ja investointeja.

Edes Super Marioksi kutsutun Draghin saavutukset eivät kuitenkaan vakuuta kaikkia italialaisia. Anforen suihkulähteen portailla istuu kahden ystävänsä kanssa Luka Mariotti, 27, jonka mielestä pääministerin pitäisi ehdottomasti erota.

”Hän on epäonnistunut täysin kaikkien Italian suurimpien ongelmien hoitamisessa”, hän sanoo.

Historian tohtoriopiskelijana Mariotti listaa nopeasti Draghin virheet kolmen keskeisen kriisin eli korona­viruksen, Ukrainan sodan ja talouden elvytyksen hoidossa.

Mariotin mielestä Draghin hallituksen koronapassi on ollut suuri vääryys, minkä vuoksi 13-vuotiaat lapset eivät voineet pelata ulkona jalkapalloa, jos heitä ei ollut rokotettu. Elvytysrahoja jakaessaan Draghi ei ole huomioinut onnistuneesti yhteiskunnan eriarvoisuutta, ja Venäjää vastaan hän on ollut liian ehdoton. Siksi Italiassa on nyt edessä energiakriisi ja eteläisellä pallon­puoliskolla ruokakriisi.

Mariottikaan ei epäile Draghin älyä tai osaamista. Pääministeri on viisas, hänellä on hyvä ansioluettelo ja paljon osaamista.

”Ehkä liikaakin osaamista. Mutta kaikki se on ollut täysin hyödytöntä Italian ongelmien ratkaisussa.”

Draghiin pettynyt Mariotti toivoo, että Italia pitäisi mahdollisimman pian uudet vaalit.

Nyt toiveen toteutuminen näyttää yhä toden­näköisemmältä. On arvioitu, että uudet vaalit saatettaisiin pitää jo syyskuun lopussa tai lokakuun alussa.

Mutta kehen italialaiset laskevat toivonsa, kun aika mennä uurnille ennemmin tai myöhemmin koittaa? Mielipide­mittauksissa suurin puolue on tällä hetkellä Giorgia Melonin johtama kansallis­konservatiivinen Italian veljet.

Mariotilla oli kuitenkin selvä vastaus siitä, kehen hän luottaa Italian seuraavana pelastajana.

”En kenenkään”, Mariotti toteaa epäröimättä hetkeäkään.

”Aion ehdottomasti äänestää. Minulla ei ole aavistustakaan ketä, mutta olen äänestänyt aina.”

Viime torstaina eropyyntönsä jättänyttä pääministeriä Mario Draghia on viime päivien ajan suorastaan aneltu jäämään tehtäväänsä. Vielä keskiviikkoaamuisen puheensa jälkeen Draghia hymyilytti.

Torstaina järjestetään seuraava luottamus­äänestys. Jos keskiviikkona puuttunut yhtenäisyys silloin heräisi, voisi Draghin jatko olla vielä mahdollinen. Se näyttää kuitenkin epätoden­näköiseltä.

Todennäköisesti Draghi jättää huomenna erokirjeensä, eikä presidentti Sergio Mattarellakaan jää muita vaihto­ehtoja kuin hyväksyä ero.

Tosin vielä tiistaina Gas-niminen ennustaja vakuutti itsevarmasti, että Draghi jatkaa pääministerinä, samalla kun hän veti pakasta kortin toisensa perään.

”Draghi on hyvä, mutta enemmistö hallituksesta huonoja. Draghi jatkaa, ja loppu­vuodesta tulee Italialle erittäin hyvä”, ennustaja lupasi.

Italian tulevaisuus vaikuttaa vaikeasti tulkittavalta myös selvännäkijälle, mutta yhdestä asiasta Gas oli varmasti oikeassa.

”Muutoksesta tulee erittäin italialainen.”