Skandaali herättää kysymyksen, onko Ukrainassa toimintakykyinen ja läpinäkyvä hallinto, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Essi Sutinen.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi yllätti sunnuntaina poikkeuksellisella ilmoituksella. Ukrainan tiedustelupalvelun SBU:n johtaja Ivan Bakanov ja valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktova pidätettiin virasta presidentin määräyksellä.

Yli 60:n syyttäjänviraston ja SBU:n työntekijän epäillään loikanneen vihollisen puolelle Venäjän miehityshallintoihin. Bakanov ja Venediktova eivät syystä tai toisesta ole onnistuneet kitkemään maanpettureita virastoistaan.

Hyllytys tärkeistä johtoviroista kesken kiivaan puolustustaistelun on ilman muuta merkittävä epäluottamuksen ilmaisu presidentiltä.

Samalla se herättää täysin oikeutetun kysymyksen, onko Ukrainassa toimintakykyinen ja läpinäkyvä hallinto, johon lännen kannattaa luottaa.

Länsimaat eivät lopeta aseavun tarjoamista Ukrainalle tämän skandaalin seurauksena. Ukrainan iskukyky Venäjää vastaan on kaikkein tärkeintä.

Ukrainan on silti pakko yrittää hallita imagoaan, vaikka hinta on kova. Venediktovan ja Bakanovin hyllyttäminen on myös Zelenskyin viesti lännelle: me pystymme parempaan.

Sen sijaan Kremlissä säröily otetaan ilolla vastaan.

”Denatsifikaatio on täydessä vauhdissa”, Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova kirjoitti Telegram-kanavallaan.

Uutisessa ei tietenkään ole mitään Venäjän kannalta imartelevaa, sillä se osoittaa, että Kremlin apureita ei Ukrainassa katsota hyvällä.

Zelenskyin hallinto on ennenkin kompastellut avainhenkilöidensä julkikuvan kanssa.

Alkukesästä yksi Ukrainan sodan näkyvimmistä kasvoista, ihmisoikeus­valtuutettu Ljudmyla Denisova erotettiin, kun Ukrainan parlamentti Verhovna Rada äänesti epäluottamuksesta häntä kohtaan. Denisovan lausuntoja Venäjän sotarikoksista oli pidetty liian sensaationhakuisina ja harkitsemattomina.

Korruption vastaisella sanomalla läpi lyönyt Zelenskyi on myös nimittänyt hallintonsa avainrooleihin kokemattomia ystäviään politiikan ulkopuolelta.

Moni heistä on Kvartal 95 -tuotantoyhtiön jäseniä, jotka tekivät komediaa Zelenskyin kanssa ennen tämän presidenttiyttä. Myös SBU:ta johtanut Bakanov oli ryhmän jäsen ja Zelenskyin lapsuudenystävä.

Ovi on käynyt monta kertaa aiemminkin. Harva enää muistaa, että Zelenskyin ensimmäinen pääministeri Oleksi Hontšaruk sai lähteä oltuaan virassa vain puolisen vuotta. Hän oli puhunut vuodetulla äänitallenteella Zelenskyin kokemattomuudesta talouspolitiikassa.

Ennen pääministeriyttä Hontšaruk oli tehnyt hallitustyötä vain kolme kuukautta.

Kokemattomuutta Zelenskyin hallinnolta oli lupa odottaakin, koska jollain tapaa oli aloitettava täysin alusta. Ukrainaa painaa ennen kaikkea menneisyys.

SBU on Neuvostoliiton turvallisuus­palvelun KGB:n jälkeläinen. SBU:n irtautuminen korruption kahleista kestää kauan, eikä yhden presidentin hallinto ehkä pysty koulimaan virastosta tiedustelun mallioppilasta.

Samalla skandaali on muistutus siitä, että Ukrainan matka EU:hun on vielä pitkä. Nopeita jäsenyysneuvotteluita ei ole tulossa.

Vaikka yhdentyminen läntisen yhteisön kanssa on hyvällä taipaleella ja sota on sitä vauhdittanut, konkretia vaatii pitkäjänteisyyttä. Ukrainan suuntautuminen kohti länttä ei ollut mikään itsestään­selvyys ennen kuin Venäjä miehitti Krimin vuonna 2014.

Kukaan ei tiedä, missä tilassa Ukrainan hallinto ja demokratiavire ovat sodan jälkeen. Tai Zelenskyin jälkeen.