Guterresin mukaan puolet ihmiskunnasta elää ilmaston lämpenemisen kannalta vaaravyöhykkeellä.

YK:n pääsihteeri António Guterres New Yorkissa aiemmin heinäkuussa.

YK:n pääsihteeri António Guterres ei säästellyt sanojaan maanantaina puhuessaan Berliinissä 40 maan ministereille ilmastosta:

”Puolet ihmiskunnasta on tulvien, kuivuuden, hirmumyrskyjen ja maastopalojen vaaravyöhykkeellä. Yksikään maa ei ole immuuni. Ja kuitenkin jatkamme fossiilisten polttoaineiden riippuvuutemme ruokkimista”, Guterres sanoi Berliinissä järjestetyssä ilmastoaiheisessa kokouksessa brittilehti The Guardianin mukaan.

”Voimme valita. Toimimme yhdessä tai teemme itsemurhan yhdessä. Se on meistä kiinni.”

Fortune-lehden mukaan Guterres vaati merkittäviä lisätoimia kuluvan vuosikymmenen aikana.

”Tämän täytyy olla päättäväisen ilmastotyön vuosikymmen. Se vaatii luottamusta ja yhteistyötä”, Guterres sanoi.

Nyt jos koskaan pääsihteerin viestille pitäisi löytyä kaikupohjaa maailman päättäjien keskuudessa.

Metsäpalot riehuvat pitkin Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Portugalin ja Espanjan viikon mittaisessa helleaallossa on viranomaisten mukaan kuollut yli tuhat ihmistä.

Lämpöennätyksiä rikotaan viime kesän tapaan ympäri maailmaa. Espanjassa on mitattu yli 45 asteen lämpötiloja. Britanniassa puolestaan varoitettiin maanantaina äärimmäisestä kuumuudesta ja poikkeuksellisista, jopa yli 40 asteen lämpötiloista. Ihmisiä kehotetaan pysymään kotona.

Myös Intiassa ja Etelä-Aasiassa nähtiin viime kuukausina vakavia helleaaltoja. Etelä-Amerikassa poikkeuksellisen suuri maastopalo uhkasi tänä kesänä yli 600-vuotiasta inkakaupunki Macchu Picchua. Afrikassa taas kärsitään monin paikoin kuivuudesta.

Jopa Pohjois- ja Etelänavalla mitattiin keväällä poikkeuksellisen lämpimiä lukemia.

Myös Suomessa kesä on ollut kuuma ja helteet jatkuvat tällä viikolla.

Sääilmiöiden ja ilmaston lämpenemisen välinen yhteys on noussut jälleen helleaaltojen myötä julkiseen väittelyyn. Maastopaloista uutisoiva uutistoimisto Reuters muistuttaa Environmental Research: Climate -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jonka mukaan on erittäin todennäköistä, että juuri ilmastonmuutos on pahentanut helleaaltoja.

Ministerit ovat keskustelleet Berliinissä erityisesti siitä, miten koronapandemian ja Ukrainan sodan aiheuttama kurja taloustilanne ja polttoaineiden nousevat hinnat ovat vaikuttaneet ilmastotoimiin.

Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock totesi uutistoimisto AFP:n mukaan, että päättäjillä on täysi työ pysyä YK:n ilmastokokouksessa päätetyissä tavoitteissa.

”Maailmanlaajuiset olosuhteet eivät tee tehtävästä helppoa”, hän sanoi, ja syytti Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ”globaalista energia- ja ruokakriisistä, joka työntää miljoonia köyhyyteen ja nälänhätään.”

Seuraava YK:n ilmastokokous järjestetään marraskuussa Egyptissä. Egyptin ulkoministeri Sameh Shoukry painotti puheenvuorossaan Berliinissä, että “maailman nykytilaa ei tule käyttää tekosyynä peruuttaa tai muuttaa jo tehtyjä sitoumuksia, varsinkaan niitä, jotka liittyvät kehittyvien maiden tukemiseen.”