Presidentti Zelenskyi hyllytti sunnuntaina sekä SBU:n johtajan että maan valtakunnansyyttäjän.

Ukrainan turvallisuuspalvelun johtaja, Zelenskyin lapsuudenystävä Ivan Bakanov on pidätetty virastaan. Kuvassa Bakanov heinäkuussa 2019.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on nimennyt turvallisuus­palvelu SBU:n virkaa tekeväksi johtajaksi Vasyl Maljukin. Nimitys julistettiin presidentin määräyksellä maanantaina.

Maljuk on toiminut aiemmin SBU:n ensimmäisenä varajohtajana. Hän toimii jatkossa turvallisuus­palvelun johtajana Ivan Bakanovin sijasta.

Zelenskyi pidätti Bakanovin virastaan määräajaksi sunnuntaina, koska tämän alaisten epäillään syyllistyneen maanpetokseen. Myös Ukrainan valtakunnan­syyttäjä, sotarikos­tutkintoja johtanut Iryna Venediktova on hyllytetty samanlaisten epäilyjen takia.

The Guardianin mukaan uusi johtaja Maljuk on kokenut tiedustelu­virkamies. Hän on johtanut SBU:ssa korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen erikoistunutta osastoa.

Venediktovan virkaa tekeväksi seuraajaksi nimitettiin maanantaina apulais­valtakunnan­syyttäjä Oleksi Symonenko.

Yli 60:n Ukrainan syyttäjänviraston ja SBU:n työntekijän epäillään loikanneen Venäjän miehitys­hallintoihin. Zelenskyi katsoi Bakanovin ja Venediktovan laiminlyöneen vastuutaan virastojen johdossa.

Presidentin­hallinnossa on ollut myös tyytymättömyyttä Bakanovin johtamistapaan. Zelenskyin lähipiiristä kerrottiin Politico-verkkolehdelle viime kuussa, että Bakanov ei ollut tehtäviensä tasalla Venäjän hyökkäyksen alettua ja hänestä haluttiin päästä eroon.

Politicon mukaan useita SBU:n päivittäisiä toimintoja johdettiin presidentin­hallinnosta käsin.

”Emme ole tyytyväisiä hänen johtamiseensa, koska nyt tarvitaan kriisijohtamis­taitoja, joita hänellä ei mielestämme ole”, Ukrainan hallinnon virkamies kertoi lehdelle.

Bakanov oli Zelenskyin lapsuudenystävä, jota pidettiin yhtenä presidentin lähimmistä liittolaisista. Viime aikoina miehet eivät lehtitietojen mukaan ole enää juuri puhuneet toisilleen.