Euroopan helleaalto on aiheuttanut tuhoisia maastopaloja.

Espanjalainen Angel Martin Arjona yritti maanantaina lukuisten muiden vapaaehtoisten ja pelastus­henkilö­kunnan tavoin pysäyttää maastopalojen etenemisen kotikaupunkiinsa Tábaraan Zamoran maakunnassa.

Arjona oli kaivamassa pellolle kaivinkoneella ojaa, joka voisi pysäyttää tai ainakin hidastaa palon leviämistä.

Nopeasti edennyt liekkimeri pääsi nielaisemaan Arjonan kaivinkoneineen. Hetken ehti jo näyttää siltä, että hänen pelastus­operaationsa saisi onnettoman lopun.

Kuin ihmeen kaupalla Arjona kuitenkin pääsi ulos kaivinkoneen hytistä. Uutistoimisto Reutersin kuvaama video näyttää, kuinka hän pakenee liekkien keskeltä vaatteet edelleen tulessa.

Reutersin mukaan Arjona sai tapahtuneen yhteydessä palovammoja ja hänet lennätettiin sairaalahoitoon.

Hänen tilastaan ei ollut maanantai-iltana tarkkaa tietoa.

”Näytämme saaneen palon hallintaan täällä, mutta ystäväni menetti kaivinkoneensa ja hänen on täytynyt loukkaantua itsekin. Hän on palanut, he veivät hänet [sairaalaan] helikopterilla ja jää nähtäväksi, mitä tapahtuu”, paikallinen Juan Lozano sanoi Reutersille.

Läntisessä Euroopassa, erityisesti Iberian niemimaalla on kärsitty noin viikon ajan poikkeuksellisen voimakkaasta helleaallosta.

Viime torstaina Portugalissa mitattiin AFP:n mukaan korkeimmillaan 47 asteen lämpötila. Yli 40 asteen lämpötiloja on mitattu ainakin Kreikassa, Italiassa, Kroatiassa, Espanjassa, Portugalissa, Ranskassa ja Britanniassa.

Espanjassa maastoa on palanut tänä vuonna jo yli 70 000 hehtaaria, mikä on virallisten tilastojen mukaan suurin määrä kymmeneen vuoteen.