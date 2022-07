Asiantuntijan mukaan Himarsin käyttö pakottaa Venäjän vetämään tykistöään ja ammusvarastojaan kauemmas etulinjasta.

Ukraina kykenee aiheuttamaan Venäjälle ”merkittäviä tappioita” länsimaiden toimittamilla aseilla, presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi maanantai-iltana.

”Venäjän armeijan on yhä vaikeampaa säilyttää asemiaan valtaamillaan alueilla”, presidentti Zelenskyi sanoi video­viestissään.

Yhdysvallat kertoi alkukesästä lähettävänsä Ukrainalle M142 Himars -raketin­heittimiä ja niihin sopivia ammuksia. Näyttää siltä, että sittemmin Himarsin rooli on ollut jopa käänteen­tekevä Ukrainan täsmäiskuissa.

Kesän aikana on uutisoitu taajaan ukrainalaisten onnistuneista iskuista Venäjän ammus­varastoihin ja asemiin.

Heinäkuun alussa kolme Venäjän laskuvarjo­divisioonan komentajaa todennäköisesti kuoli tai haavoittui Himars-järjestelmällä tehdyssä iskussa.

Viime viikolla Ukraina väitti iskeneensä venäläisten ammus­varastoon, sillä kertaa Nova Kahovkassa Hersonin alueella. Sekä Ukraina että Venäjä kertoivat, että iskussa käytettiin Himars-raketinheitintä.

Katso videolta, kuinka ammusvaraston räjähdys täytti yötaivaan Nova Kahovkassa.

Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zalužnyi on myös kommentoinut Himarsin merkitystä sotatilanteen muutoksessa.

”Olemme onnistuneet vakauttamaan tilanteen. Se on mutkikas, intensiivinen mutta täysin hallinnassa. Tärkeä tekijä puolustuslinjojen ja -asemien pitämisessä on M142 Himarsin oikea-aikainen saapuminen. Sen avulla voi toteuttaa kirurgintarkkoja iskuja vihollisen valtaamiin asemiin sekä ammus- ja polttoaine­varastoihin”, Zalužnyi sanoo uutiskanava CNN:n mukaan.

CNN on tässä kuussa tunnistanut 20 iskua Venäjän asemiin Donetskin, Luhanskin, Mykolajivin ja Hersonin alueilla.

Sotilasprofessori, yleis­esikunta­eversti­luutnantti Marko Palokangas Maan­puolustus­korkeakoulusta on arvioinut, että Himarsin vaikutus on todella nähtävissä.

”Ukraina on käyttänyt järjestelmää menestyksellisesti eritoten Venäjän asevoimien komentopaikkojen tuhoamiseen, sillä kauko­vaikutteisella ase­järjestelmällä voidaan vaikuttaa huomattavasti tavanomaista tykistöä kauemmas ja tarkemmin”, Palokangas kirjoitti Twitterissä viime viikon keskiviikkona.

Yhdysvaltalaisen Lockheed Martin -aseyhtiön valmistaman M142 Himars -raketinheittimen hyviä puolia ovat Palokankaan mukaan pitkä kantama, liikkuvuus ja erittäin nopea tulitoiminta. Se paikantaa kohteensa sensori- ja satelliitti­tiedustelun avulla.

Palokangas kertoo, että lyhyellä muutaman päivän koulutuksellakin Himars-järjestelmää voidaan käyttää ”tehokkaasti ja varsin turvallisesti”.

Lisäksi Himars on huomattavasti tarkempi kuin esimerkiksi Ukrainalla ennestään käytössä ollut neuvostoaikainen Totška-U-järjestelmä. Myös Venäjän on raportoitu käyttävän epätarkkoja ohjus­järjestelmiä, mitä pidetään yhtenä syynä sodan mittaviin siviilituhoihin.

”Mitä kipeämmin Ukraina iskee venäläisiin selustan sotilaskohteisiin Himarseilla, sitä enemmän Venäjä kostaa siviileille muun muassa S-300-ohjuksilla. Lisäksi venäläiset sijoittavat ampuma­tarvikkeensa siviilien sekaan ja syyttää sitten Ukrainaa oheisvahingoista”, pääesikunnan entinen tiedustelu­päällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri twiittasi tiistaina.

M142 Himars-järjestelmä laukaistiin Ukrainassa. Reuters ei pystynyt vahvistamaan, milloin ja missä kuva on otettu.

Himarsin kasettiin voidaan ladata kerrallaan kuusi GMLRS-rakettia tai vaihtoehtoisesti yksi ATACMS-ohjus.

Raketinheittimen iskuetäisyys on enimmillään 300 kilometriä, mutta läntiset kumppanimaat toimittavat Ukrainalle ammuksia, joiden kantama on maksimissaan noin 80 kilometriä. Yhdysvallat ja muut länsimaat eivät halua, että niiden toimittamilla aseilla isketään Venäjän puolelle, koska sen pelätään johtavan Venäjän ja Nato-maiden yhteenottoon.

Toisaalta satojen kilometrien etäisyydeltä ammuttujen ohjusten merkitys Ukrainassa on vähentynyt, koska sota on juuttunut tykistötaisteluksi. Palokankaan mukaan Ukrainalla tuskin on varaakaan tuhlailla raketteja kaukaisiin Venäjällä oleviin kohteisiin.

”[Ukraina] pyrkinee vaikuttamaan ensisijaisesti etenkin Itä-Ukrainassa toimiviin Venäjän asevoimien tärkeisiin kohteisiin.”

Britannian puolustus­ministeriön tiistaisen raportin mukaan Venäjän hyökkäyksen tehokkuus saattaa kärsiä, koska sen täytyy saman­aikaisesti pitää asemansa idässä ja reagoida Ukrainan vastahyökkäyksiin etelässä Hersonin alueella.

Luhanskin aluejohtaja Serhi Haidai kertoi maanantaina, että länsimaiden aseet ”eivät toimi vain 100-prosenttisesti vaan 200-prosenttisesti”, koska niillä voidaan tuhota Venäjän varastoja ja komentopaikkoja.

”Ymmärrämme hyvin, miksi venäläiset ovat niin peloissaan länsimaisten aseiden määrän kasvusta.”

Palokankaan mukaan Himarsin käyttö pakottaakin Venäjän vetämään omaa tykistöään, logistiikkaansa, komentopaikkojaan ja ammusvarastojaan kauemmas etulinjasta.

Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustus­neuvoston johtajan Oleksi Danilovin mukaan tänä päivänä Ukraina on ”täysin eri tilanteessa kuin kuukausi sitten”.

”Nyt kun saamme tarpeeksi aseita kumppaneiltamme, olemme saavuttaneen tietynlaisen tasavahvuuden tietyissä asemissa”, Danilov kertoi Ukrainan televisiossa CNN:n mukaan.