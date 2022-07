Venäjä, Turkki ja Iran tapaavat Teheranissa – Tutkijan mukaan Erdoğanin toiminta on nuorallatanssia

Suomen Nato-jäsenyyttä vastustanut Turkin presidentti Erdoğan ja Venäjän presidentti Putin istuvat samaan pöytään. Asia ei kuitenkaan ole tapaamisen aihe. Mahdotonta ei silti ole, että teemasta keskusteltaisiin, sanoo tutkija.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin ja Iranin presidentti Ebrahim Raisin tapaavat tiistaina Teheranissa.

Putinille kyse on vasta toisesta ulkomaantapaamisesta Ukrainan sodan aloittamisen jälkeen viime helmikuussa. Putin vieraili Tadžikistanissa kesäkuussa.

Raisille kolmen johtajan huipputapaaminen on puolestaan ensimmäinen hänen isännöimänsä sen jälkeen, kun hän astui virkaansa viime vuonna, AFP kertoi.

Johtajien on kerrottu tapaavan toisiaan myös erikseen.

Mitä tapaamiselta odotetaan ja mikä on sen laajempi merkitys?

Sekä Kremlin että Turkin presidentinkanslian mukaan asialistalla ovat muun muassa pyrkimykset vakauttaa Syyrian tilannetta.

Keskustelut kolmen maan johtajien välillä ovat osa niin sanottua Astana-rauhanprosessia. Kyse on Venäjän, Iranin ja Turkin yhteistyöstä Syyrian yli vuosikymmenen jatkuneen sisällissodan lopettamiseksi.

Reutersin mukaan Putinin ja Erdoğanin kahdenväliset keskustelut keskittyisivät ukrainalaisen viljan pääsyyn markkinoille.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikeuttanut huomattavasti viljan kuljetuksia Ukrainasta, joka on yksi maailman suurimmista viljanviejistä. Venäjän, Ukrainan, Turkin ja YK:n odotetaan allekirjoittavan asiaa koskeva sopimus myöhemmin tällä viikolla, Reuters kertoi.

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg sanoo, että Venäjä hakee tapaamisesta tarvitsemiaan kontakteja.

”Venäjälle kaikki tällaiset diplomaattiset kontaktit ja kokoontumiset, jotka osoittavat, että Venäjä ei ole eristäytynyt, ovat positiivisia. Iran on merkittävä maa, merkittävimpiä Brics-maiden ulkopuolelta, jotka eivät ole olleet tässä lännen sotaa tuomitsevassa rintamassa”, hän sanoo.

”Venäjä haluaa diplomaattista tunnustusta.”

Brics-mailla tarkoitetaan viittä kehittyvää maata: Brasiliaa, Venäjää, Intiaa, Kiinaa ja Etelä-Afrikkaa.

Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg Helsingissä 3. toukokuuta 2022.

Venäjällä voi olla Iranin suhteen muitakin intressejä. Forsberg viittaa esimerkiksi länsimaissa käytyyn keskusteluun siitä, aikooko Iran tarjota Venäjälle aseita, mahdollisesti lennokkeja.

Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin kansallinen turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan kertoi aiemmin medialle, että Venäjä havittelisi satoja valvontalennokkeja Iranilta käytettäväksi sotaan Ukrainassa. Asiasta kertoi muun muassa The New York Times.

Forsbergin mukaan kaikilla tapaamisen osapuolilla on jotain, mitä toiset voivat antaa.

”Iran ja Turkki haluavat Venäjältä viljaa. Eivät vain Venäjän, vaan myös Ukrainan viljaa, ne ovat riippuvaisia viljasta. Turkki haluaa Iranilta ja Venäjältä ilmeisesti jonkinlaista vapautta toimia Syyriassa”, Forsberg arvioi.

Tapaamisen kolme osapuolta ovat tukeneet jo 11 vuotta kestäneessä Syyrian sisällissodassa vastakkaisia puolia, Iran ja Venäjä Syyrian hallintoa ja Turkki hallintoa vastaan taistelevia ryhmiä.

Turkki on samalla pyrkinyt tukahduttamaan Pohjois-Syyriassa toimivia kurdiryhmiä, joita se pitää terroristisina.

Turkki on tehnyt alueelle useampia sotilaallisia iskuja ja hyökkäyksiä vuodesta 2016 alkaen, ja Erdogan on viime aikoina väläytellyt jälleen uutta hyökkäystä.

Iranin korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei varoitti tiistaina Reutersin mukaan Erdoğania, että hyökkäys Syyriaan olisi alueelle haitallinen.

”Tukea Turkki ei tarvitse, mutta että ei olisi vastustusta, ettei ajauduttaisi alueella avoimeen konfliktiin”, Forsberg sanoo.

Suomessa huomio kiinnittyy luonnollisesti tapaamisen osallistujiin – siihen, että Suomen Nato-jäsenyyttä vastustanut Erdoğan ja sitä vastustava Putin istuvat samaan pöytään.

Vastikään Madridin Nato-huippukokouksessa Turkki luopui – ainakin hetkeksi – vastarinnastaan ja antoi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien edetä.

Se on samalla uhkaillut voivansa hidastaa prosessia uudelleen.

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys ei ole millään julkilausutulla tavalla tapaamisessa esillä.

Mahdotonta ei silti ole, että tästäkin teemasta keskusteltaisiin, sanoo johtava tutkija Sinikukka Saari Ulkopoliittisesta instituutista.

”Periaatteessa Erdoganin tapaamisessa ihan varmasti kaikki on pöydällä ja kaikesta voidaan keskustella ja kaikesta voidaan hakea diilin tynkää. Näiden maiden ulkopolitiikan tekemisen tyyli on se, että kaikki on kaupankäynnin välineitä”, hän sanoo.

Saari muistuttaa samalla, että Turkin ja Venäjän edut ovat vastakkaisia monissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari.

Forsberg toteaa, ettei aikaisemmin ole ollut mitään merkkejä siitä, että Putinilla olisi ollut tekemistä sen kanssa, miten Turkki suhtautuu Suomen ja Ruotsin jäsenyyteen.

Hänkään ei silti pidä mahdottomana, että asiaa sivuttaisiin.

”Nyt jos tulisi [tietoon], että olisi enemmän koplauksia, niin kyllä se Turkille näyttäisi vielä pahemmalta. Voi olla niin, että on Turkin intresseissä välttää, ettei mitään sellaista näkyvyyttä tule”, Forsberg sanoo.

Tapaamisessa huomiota herättää ylipäätään sen kokoonpano.

Nato-maiden ja Venäjän välit ovat kiristyneet huomattavasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Nyt Nato-maa Turkki istuu samaan pöytään sekä Venäjän että Iranin kanssa. Iranin ja Yhdysvaltojen välit ovat olleet vihamieliset jo pitkään.

Mihin leiriin Nato-maa Turkki nyt kuuluu?

Ulkopoliittisen instituutin Saari sanoo, ettei hän tulkitsisi tapaamista niin, että syntymässä olisi jonkinlainen uudenlainen blokki.

”En usko, että Turkki haluaa olla yhtään missään blokissa, vaan se haluaa olla itsenäinen ulkopoliittinen napa ja pyrkii oman alueellisen vaikutusvaltansa lisäämiseen”, Saari sanoo.

Mailla on usein lähes vastakkaisia intressejä, mutta niiden ulkopolitiikan tyyliä yhdistää transaktionaalinen käytös: Arvot eivät ole keskiössä, sen sijaan oma hyöty on. Maat kykenevät pitämään yhteyksiä ja käymään kauppaa erimielisyyksistä huolimatta, Saari arvioi.

Ongelma kuitenkin on se, että Turkki on Naton jäsen ja se on sitoutunut yhteisiin puolustuksellisiin järjestelmiin. Muiden Nato-maiden keskuudessa herättää epäluottamusta, ettei se anna jäsenyytensä rajoittaa toimintaansa.

Forsbergkin sanoo, että Turkin suhteen seurataan nyt juuri sitä, meneekö se diplomatiassaan Naton näkökulmasta ikään kuin liian pitkälle Venäjän suuntaan, mikä aiheuttaisi kovaa kritiikkiä.

”Tämä on Erdoğaninkin kannaltakin tätä uhkapeliä, jota hän pelaa, tai tällaista nuorallatanssia.”