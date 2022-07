Uudella lakialoitteella halutaan kumota vuoden 1996 laki, jossa avioliitto määritellään miehen ja naisen väliseksi.

Yhdysvaltain edustajain­huone on hyväksynyt lakiehdotuksen, joka turvaisi samaa sukupuolta olevien parien oikeuden avioliittoon. Asiasta uutisoivat muun muassa sanomalehdet The Washington Post ja The New York Times.

Demokraattipuolue haluaa, että tasa-arvoinen avioliitto turvataan liittovaltion lailla. Pelkona on, että Yhdysvaltain korkein oikeus alkaa aborttipäätöksensä jälkeen puuttua myös muihin oikeuksiin.

Viime kuussa korkein oikeus linjasi, että osavaltiot voivat itse päättää, sallivatko ne abortin. Päätöksen jälkeen useat osavaltiot ovat kieltäneet tai voimakkaasti rajoittaneet aborttioikeutta.

Tasa-arvoista avioliittoa koskeva lakialoite sai edustajain­huoneessa kaikkien demokraattien ja 47 republikaanin tuen. Silti yli kolme neljäsosaa republikaaneista äänesti esitystä vastaan.

Lakialoitteen on vielä saatava senaatin tuki, joka on vielä epävarmaa. Demokraateilla on Yhdysvaltain satapaikkaisessa senaatissa vain hiuksenhieno enemmistö.

Demokraatit tarvitsevat ainakin kymmenen republikaanin tuen, jotta laki etenisi presidentti Joe Bidenin allekirjoitettavaksi. Senaatin vähemmistöjohtaja, republikaanien Mitch McConnell, ei ole suostunut ottamaan kantaa aloitteeseen.

Aloitteella yritetään kumota vuoden 1996 laki, jossa avioliitto määritellään miehen ja naisen väliseksi. Uutiskanava CNBC:n mukaan laki on yhä teknisesti voimassa, vaikka korkein oikeus on myöhemmin tehnyt siitä poikkeavia päätöksiä.

Samaa sukupuolta olevat parit saivat avioliitto-oikeuden koko Yhdysvalloissa vuonna 2015. Tuolloin korkein oikeus linjasi niin kutsutussa Obergefell vastaan Hodges -tapauksessa, että oikeus mennä naimisiin kuuluu samaa sukupuolta oleville perustuslain nojalla.

Uusi lakialoite on demokraattien vastaus korkeimman oikeuden konservatiivituomari Clarence Thomasin viimekuiseen mielipide­kirjoitukseen. Thomasin mukaan korkeimman oikeuden ”pitäisi harkita uudelleen” aiempia päätöksiään avioliitto-oikeudesta.