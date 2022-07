Maan virkaa toimittavana presidenttinä toiminut Ranil Wickremesinghe sai 134 ääntä parlamentissa järjestetyssä äänestyksessä.

Ranil Wickremesinghe on ollut kuusi kertaa Sri Lankan pääministeri.

Sri Lankan uudeksi presidentiksi on valittu pääministeri Ranil Wickremesinghe. Hän sai parlamentissa järjestetyssä äänestyksessä 134 ääntä. Yhteensä parlamentissa on jäseniä 225, joten Wickremesinghe sai äänistä yli puolet, mikä riittää valintaan.

Uusi presidentti tarvittiin, koska maan presidenttinä vuodesta 2019 alkaen toiminut Gotabaya Rajapaksa joutui eroamaan ja pakenemaan maasta viime viikolla. Kuukausia jatkuneet mielenosoitukset huipentuivat siihen, että sadattuhannet mielenosoittajat valtasivat muun muassa presidentinpalatsin.

Mielenosoitukset saivat alkunsa tänä keväänä, kun Etelä-Aasiassa sijaitseva Sri Lanka ajautui valtavaan talouskriisiin. Tällä hetkellä maasta ovat loppuneet useat perustarvikkeet. Ihmiset jonottavat bensiiniä päiväkausia. Lääkkeet ovat lähes lopussa. Sähkökatkoista on tullut arkipäivää. Ruuantuotanto on romahtanut. Ulkomaiset valuuttavarannot ovat ehtyneet.

Ehdokkaita uudeksi presidentiksi oli kolme: Wickremesinghe, entinen opetusministeri Dullas Alahapperuma ja vasemmistojohtaja Anura Kumara Dissanayaka. Alahapperuma sai 82 ääntä, Dissanayaka kolme.

Uuden presidentin valitsivat poikkeusoloissa parlamentin jäsenet. Äänestys järjestettiin suljettuna, eli yksittäiset äänet pysyvät salaisina. Tällä yritettiin estää yritykset äänten ostamiselle.

Wickremesinghen on tarkoitus jatkaa presidenttinä Gotabaya Rajapaksalta kesken jääneen kauden loppuun saakka, vuoden 2024 päätökseen asti.

Satoja poliiseja ja sotilaita on suojaamassa parlamenttitaloa, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Sri Lankassa on varauduttu siihen, että äänestyksen lopputulos voi johtaa jälleen voimakkaisiin mielenosoituksiin.

Suurin osa Rajapaksan eroa vaatineista vastustaa Wickremesingheä samalla intohimolla, koska hänet nähdään samanlaisena vanhan hallinnon edustajana. Kun Wickremesinghe nousi viime viikolla virkaa toimittavaksi presidentiksi, mielenosoittajat valtasivat pääministerin toimistorakennuksen. Samalla he vaativat kovaan ääneen myös Wickremesinghen eroamista.

Pahimmillaan Wickremesinghen valinta voi tarkoittaa sitä, että kaaos ja epävarmuus jatkuvat maassa ennallaan. Valintansa jälkeen Wickremesinghe kiitti parlamenttia saamastaan kunniasta.

Wickremesinghen nousu Sri Lankan johtajaksi on tapahtunut hyvin poikkeuksellisesti.

Wickremesinghe on srilankalainen urapoliitikko, joka valittiin parlamenttiin ensimmäisen kerran vuonna 1977. Sinnikkäästä yrityksestä huolimatta Wickremesinghestä ei ole koskaan tullut presidenttiä. Sen sijaan hän on toiminut pääministerinä peräti kuudesti – yleensä, kun maa on ajautunut kriisiin. Koskaan hän ei ole ollut vallassa kokonaista kautta.

Wickremesinghe johti pitkään Sri Lankan suurimman puolueen SLPP:n päävastustajapuoluetta UNP:tä, mutta viime vaalien alla UNP ajautui keskinäisiin ristiriitoihin ja suurin osa sen jäsenistä siirtyi uuteen SJB-puolueeseen, josta tuli pääoppositiopuolue. Sen johtajaksi nousi entinen Wickremesinghen puoluetoveri Sajith Premadasa.

Wickremesinghe nousi tänä keväänä pääministeriksi takavasemmalta, mielenosoittajien mielestä epädemokraattisesti. UNP:n jakautumisen jälkeen entisestä valtapuolueesta tuli srilankalaisen politiikan kuriositeetti, jolla oli parlamentissa vain yksi paikka.

Tästä huolimatta Wickremesinghe nimitettiin pääministeriksi, kun hän suostui yhteistyöhön Rajapaksojen johtaman SLPP:n kanssa. Aiemmin hän on ollut nimenomaan SLPP:n vastaehdokas.