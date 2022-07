Maailman kriisien vaikutus näyttää tiivistyneen yhteen tuotteeseen: ranskalaiseen Dijon-sinappiin.

Ranskassa on tänä kesänä herätty erittäin ranskalaiseen ongelmaan: Dijon-sinappi uhkaa loppua. Monien markettien hyllyt ovat jo tyhjentyneet ja ravintoloitsijat etsivät suosikkisinappejaan kuumeisesti, kertovat muun muassa ranskalaislehti Le Monde ja yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Burgundin alueen pääkaupungin mukaan nimetty voimakas sinappi on elimellinen osa ranskalaista keittiötä. Sitä käytetään niin erikseen mausteena kuin ainesosana monissa kastikkeissa.

Ranskalaislehdet Marie Clairesta Femme Actuelleen neuvovat nyt kotikokkeja, miten korvata Dijon resepteissä muilla tuotteilla.

Mihin sinappi on sitten kadonnut?

Monen ranskalaisen yllätykseksi Dijon-sinappi tehdään pitkälti ainesosista, jotka tulevat Dijonin ja Ranskan ulkopuolelta. Niinpä aikamme kriisit ovat päässeet iskemään yhtä aikaa samaan tuotteeseen.

Ensimmäinen syyllinen on ilmastonmuutos. The New York Timesin haastatteleman Burgundin sinappiyhdistyksen puheenjohtajan Luc Vandermaesenin mukaan 80 prosenttia Dijon-sinapissa käytettävistä ruskeista sinapinsiemenistä tulee Kanadasta, jossa täysin alueelle epätyypillinen kuumuus on tuhonnut puolet viime vuoden sinappisadosta.

Katastrofi sai Le Monden julkaisemaan artikkelin, jossa pohditaan mahdollisuuksia siirtää sinapinsiementen tuotantoa jälleen Ranskaan.

Toiseksi koronapandemia on jumittanut raaka-aineiden kuljetuksia ja nostanut hintoja.

Kolmas syyllinen on Ukrainan sota, sillä Ukraina ja Venäjä ovat molemmat suuria sinapinsiementen tuottajamaita. Ne tuottavat pääasiassa erilaista siementä kuin mitä Dijon-sinapissa käytetään, mutta yhden sinapinsiemenen kato on lisännyt toisten kysyntää, ja paine Dijon-markkinoilla on kasvanut.

Ranskalaiset kuluttavat eniten sinappia asukasta kohti maailmassa. Siksi sinappipula myös näkyy siellä ennen muita maita.

Edes makkaroistaan tunnetussa Saksassa asia ei ole noussut samalla tavoin otsikoihin.