Vuoden 2021 loppiaisen tapahtumia tutkiva valiokunta aikoo torstaina kertoa entisen presidentin Donald Trumpin käytöksestä mellakoiden ollessa täydessä käynnissä. Odotettavissa on muun muassa videopätkiä, joissa Trump ei tuomitse mellakoitsijoita.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump halusi väkivaltaa vuoden 2021 loppiaisen Capitol-mellakkaa tutkiva valiokunta tulee väittämään torstaina. Asiasta kertovat muun muassa The Washington Post ja CNN.

”Hän halusi tämän [mellakan] tapahtuvan. Aikaisemmin on voitu kysellä, että ’oliko hän kyvytön? Oliko hän sellainen, joka jäätyy tilanteessa, eikä pysty reagoimaan johonkin? Vai oliko se juuri sitä, mitä hän halusi tapahtuvan?’ Kaiken tämän jälkeen olen varma, että tämä on täysin se, mitä hän halusi tapahtuvan”, valiokunnan jäsen, demokraattiedustaja Adam Kinzinger sanoi The Washington Postin mukaan.

Valiokunnan pääargumentteina on väkivaltahalun lisäksi se, että Trump on vastuussa ihmishenkiä vaatineesta mellakasta ja hän rikkoi virkavalaansa sekä virkavelvollisuuttaan.

Valiokunta aikoo todennäköisesti myös tuoda julki aiemmin julkaisemattomia kameratallenteita, joista käy ilmi, miten Trump kipuili mellakan ja mellakoitsijoiden tuomitsemisen kanssa. Lisäksi hän jatkoi valiokunnan mukaan valheellisia väitteitään vaalien varastamisesta, eikä ollut valmis kääntämään kelkkaansa ennen tammikuun seitsemättä päivää.

Päivä mellakoiden jälkeen Trump julkaisi noin kolmen minuuttia kestäneen puheen.

Kelkan käännös tuli The Washington Postin mukaan siinä vaiheessa, kun yritykset kumota vaalien tulos epäonnistui ja Trumpin avustajat kertoivat hänelle, että ministerit suunnittelivat käyttävänsä perustuslain 25. lisäystä. Kyseisen lisäyksen avulla voidaan muun muassa siirtää presidentin valtaoikeudet varapresidentille, jos ensin mainittu ei pysty toteuttamaan virkaansa.

Lisäystä on käytetty rutiininomaisesti muun muassa silloin, kun presidentti on joutunut lääketieteelliseen leikkaukseen. Loppiaisen kohdalla sitä olisi mitä todennäköisimmin kuitenkin käytetty sillä perusteella, ettei Trump pysty tai ole valmis toimimaan presidenttinä muista syistä.

Valiokunta yrittää mitä todennäköisimmin liittää aiempien kuulemisten kautta saatuja tietoja ja todisteita Trumpia vastaan. Valiokunnan yhtenä tavoitteena on argumentoida, että Trumpin tekemät virkavalan ja -velvollisuuden rikkomiset estävät häntä asettumasta ehdolle tulevissa presidentinvaaleissa.

Torstaina pidettävässä kuulemisessa on tarkoitus myös paljastaa, miten kauan aikaa meni siihen, että Trump ylipäänsä astui kameroiden eteen. Todistajina on määrä kuulla muun muassa entistä apulaislehdistösihteeriä Sarah Matthewsia ja entistä kansallisen turvallisuuden apulaisneuvonantajaa Matthew Pottingeria.

Sekä Matthews että Pottinger erosivat loppiaisen mellakoiden jälkimainingeissa ja heidän odotetaan kertovan syyt päätösten takana.

Valiokunta kutsuu torstain kuulemisia ”187 minuutin kuulemisiksi” viittauksena aikaan, joka kului Trumpin Ellipse-puistossa pitämän puheen ja myöhään iltapäivällä julkaistuun videoon, jossa hän kehotti mellakoitsijoita menemään koteihinsa.

Kyseessä on valiokunnan kahdeksas kuuleminen, joka on valiokunnan jäsenten mukaan eräänlainen finaali prosessissa, mutta he eivät ole sulkeneet pois mahdollisuutta järjestää lisäkuulemisia myöhemmin tänä vuonna. Lisäkuulemisten järjestämistä puolustaa se, että uusia yksityiskohtia ja paljastuksia on tihkunut julkisuuteen jatkuvasti pitkin kuulemisten käynnissä oloa.