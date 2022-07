Suurlähetystö kritisoi myös lehden tapaa kutsua Putinia sotarikolliseksi. Suurlähetystö kuvaili sitä perusteettomaksi ja suoraksi loukkaukseksi.

Venäjä on uhannut sveitsiläistä sanomalehteä lakitoimilla lehden julkaiseman Vladimir Putinin pilakuvan vuoksi, Venäjän Sveitsin-suurlähetystö kertoo verkkosivullaan.

Sanomalehti Neue Zürcher Zeitung julkaisi 9. heinäkuuta artikkelin, jossa lehti tarkasteli Ukrainan ja Venäjän sosiaalisessa mediassa käymää propagandasotaa.

Artikkeliin liitettiin alun perin Twitterissä julkaistu kuva, jossa Venäjän presidentti Putinilla on punainen pellenenä ja kasvoillaan sateenkaarimeikki.

Venäjän Sveitsin-suurlähetystön lehdistöpalvelu otti kantaa pilakuvaan julkaisemalla sivuillaan julkaisupäätöstä kritisoivan kirjeen. Kirje on osoitettu sanomalehti Neue Zürcher Zeitungin päätoimittajalle Eric Gujerille.

Kirjeessä kerrotaan suurlähetystön olevan erittäin tyrmistynyt siitä, että lehti julkaisi Putinia esittävän loukkaavan pilapiirroksen.

Suurlähetystön mukaan olisi ollut sopivampaa, jos pelleteemainen pilakuva olisi tehty Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyista. Ennen presidentiksi valintaansa Zelenskyi työskenteli muun muassa koomikkona.

”Jos puhumme pelleilystä, olisi paljon sopivampaa käsitellä aihetta entisen ukrainalaisen koomikon Zelenskyin lähimenneisyyden yhteydessä. Verkosta löytyy helposti videoita erittäin kiistanalaisista ”esityksistä”, joissa Ukrainan presidentti on mukana ja joissa on liiallista mauttomuutta”, suurlähetystö kirjoitti kirjeessään.

Närää herätti myös pilakuvassa Putinin naamaan aseteltu sateenkaarimeikki. Suurlähetystö kuvailee kirjeessään Putinia hartaan uskonnolliseksi ortodoksiksi, joka ”ei selvästikään ole LGBT-yhteisön fani” ja kannattaa ”perinteisten kristillisten arvojen säilyttämistä venäläisessä yhteiskunnassa”.

”Ilmeisesti kaikki eivät pidä tästä länsimaissa, jossa LGBT-yhteisön ajatuksia edistetään aktiivisesti ja väkisin jo koulunpenkiltä asti.”

LGBT on seksuaali- ja sukupuoli­vähemmistöistä usein käytetty kirjainlyhenne, joka tulee englannin kielen sanoista lesbian, gay, bisexual ja transgender eli lesbo, homo, biseksuaali ja transsukupuolinen.

Suurlähetystö kritisoi myös lehden tapaa kutsua Putinia sotarikolliseksi. Suurlähetystö kuvaili sitä perusteettomaksi ja suoraksi loukkaukseksi.

Lehteä syytetään lisäksi ”todellisista sotarikoksista” vaikenemisesta. Suurlähetystön mukaan artikkelin kirjoittanut toimittaja ”ei todennäköisesti ole edes tietoinen todellisista, ukrainalaisten uusnatsien tekemistä sotarikoksista”.

Kirjeen lopussa todetaan, että suurlähetystö ”pidättää oikeuden ottaa yhteyttä Sveitsin lainvalvonta­viranomaisiin tämän ja mahdollisten tulevien korkea-arvoisia venäläisiä virkamiehiä herjaavien ja loukkaavien julkaisujen yhteydessä”.

Lisäksi suurlähetystö toivoo, että lehden toimitus olisi ”tästä lähtien huolellisempi painoon menevän aineiston valinnassa”.

Jyväskylän yliopiston tutkija, Venäjän historian dosentti Simo Mikkonen näkee, että suurlähetystö on halunnut ottaa kantaa Putinin pilakuvaan siksi, että kuvan viesti on täysin ristiriidassa Putinin Venäjän edustamien arvojen kanssa.

”Venäjän näkökulmasta kuvassa on ylitetty tietty raja, esimerkiksi kun Putinille laitettiin sateenkaari­tunnukset kasvoille. Tässä on taustalla pyrkimys rakentaa Venäjän ja länsimaiden vastakkainasettelua, jonka mukaan länsimaat ovat rappiolla ja ne edistävät Venäjän näkökulmasta perverssejä arvoja. Virallinen Venäjä on jo pitkään puhunut länsimaisia arvoja vastaan”, Mikkonen sanoo.

Mikkonen uskoo, ettei suurlähetystön kannanotolla tulla saavuttamaan mitään sellaista, joka vaikuttaisi sveitsiläisen median toimintaan koskien Venäjään liittyvää uutisointia. Hän näkee, että kannanoton tarkoituksena on ennemminkin viestiä kotiyleisölle Venäjän roolista sen arvojen ja kansalaisten puolustajana.

”He tietävät sen, etteivät nämä kannanotot johda mihinkään. Voidaan nähdä, että Venäjä haluaa osoittaa kotiyleisölleen, että katsokaa, millaiseksi asiat ovat menneet Sveitsissäkin, näin siellä kohdellaan Putinia. Ja samalla voidaan osoittaa se, että mitä ollaan tehty sen kitkemiseksi.”

Vaikka Mikkonen uskoo, että kannanoton on tarkoitus vedota kotiyleisöön, näkee hän siinä myös pyrkimyksen vaikuttaa tahoihin, jotka ovat samanmielisiä Venäjän edustaman politiikan suhteen.

”Kotiyleisön lisäksi viesti on tarkoitettu myös heille, jotka jakavat samat arvot. Länsimaita Venäjä ei voi enää voittaa puolelleen, mutta länsimaissakin on esimerkiksi äärioikeistolaisia piirejä, jotka eivät ole välttämättä kovin eri mieltä Putinin kanssa. Näiden ryhmien suuntaan voidaan mahdollisesti haluta osoittaa, että mitä mieltä Venäjä on asioista”, hän sanoo.