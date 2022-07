Belgia pyrkii vapauttamaan Iranissa vangitun avustustyöntekijän.

Iranilainen diplomaatti Asadollah Asadi tuomittiin Belgiassa viime vuoden helmikuussa 20 vuoden vankeuteen suunnitelmasta tehdä pommi-isku vuonna 2018 järjestettyyn Iranin kansallisen vastarintaneuvoston (NCRI) tapahtumaan, joka järjestetään vuosittain Pariisissa. Samassa yhteydessä tuomittiin kolme muutakin Iranin kansalaista

Belgian parlamentti hyväksyi keskiviikkoisessa äänestyksessään sopimuksen, jonka perusteella Belgiassa tuomittuja vankeja voidaan siirtää Iraniin kärsimään rangaistuksiaan. Sopimuksen vastustajat ovat huolissaan siitä, että sen hyväksyminen johtaa Asadin siirtoon Iraniin, kertoo BBC Persian.

Tuomittujen vankien siirtoa koskevassa sopimuksessa Iranin ja Belgian välillä todetaan, että vangin haltuunsa ottava hallitus voi antaa hänelle lievemmän tuomion tai jopa armahtaa hänet kansallisten lakiensa mukaisesti. Näin ollen Asadi tai muut tuomitut voisivat saada armahduksen Iraniin päästyään.

Pääministeri Alexander De Croon johtama Belgian hallitus on perustellut vankien vaihdon mahdollistavan sopimuksen edistämistä sillä, että se on ainoa keino saada vapaaksi Iranissa vangittu belgialainen avustustyöntekijä Olivier Vandecasteele, uutistoimisto AFP kertoo.

Ranskassa murhasta tuomittu, Iraniin luovutettu Ali Vakili Rad sai sankarin vastaanoton saapuessaan Teheraniin vuonna 2010, kertoo Radio Free Europe. Hän oli murhannut maanpaossa eläneen Iranin entisen pääministerin Shapour Bakhtiarin vuonna 1991.

Ranskasta Iraniin luovutettu Ali Vakili Rad kukitettiin Teheranissa vuonna 2010. Hänet oli tuomittu Ranskassa vankeuteen pääministeri Shapour Bakhtiarin murhasta.

Iran sai taivutettua tapauksessa Ranskan hallituksen ottamalla sen tukeman puolisotilaallisen järjestön Hizbollahin avulla ranskalaisia toimittajia panttivangeiksi.

Iranin kansallinen vastarintaneuvosto NCRI on iranilainen poliittinen järjestö, jonka kotipaikka on Ranskassa ja Albaniassa. Järjestö on poliittinen liittouma, joka vaatii Iranin islamilaisen tasavallan kaatamista. Koalitio koostuu erilaisista iranilaisista toisinajattelijoista, ja sen pääjäsen on Iranin kansan mujahedin -järjestö (MKO).

MKO on ideologialtaan islamilainen ja vasemmistolainen. EU, Kanada, Yhdysvallat ja Japani ovat aiemmin listanneet MKO:n terroristijärjestöksi. Nykyään ainoastaan Iran ja Irak ovat nimenneet MKO:n terroristijärjestöksi.

MKO järjesti Iranissa mielenosoitukset kesäkuussa 1981 islamilaista tasavaltaa vastaan presidentti Abolhassan Banisadrin tukemiseksi. Tämä johti MKO:n jäsenten pidätyksiin ja laajoihin puhdistuksiin.

Syksyllä 1980 alkoi Iranin ja Irakin sota, jossa Saddam Hussein yritti valloitta Khuzestanin öljyrikkaan alueen Etelä-Iranissa, kun taas ajatolla Ruhollah Khomeini yritti laajentaa islamilaista vallankumousta Irakiin, jossa enemmistö väestöstä on shiialaisia, kuten Iranissa.

Vuonna 1983 MKO liittoutui Irakin kanssa Massoud Rajavin johdolla.

Vuoden 2003 Irakin invaasion aikana Yhdysvallat pommitti MKO:n leirejä. Kun Iranin valta kasvoi merkittävästi Irakissa, MKO:n jäsenet muuttivat pääsääntöisesti Albaniaan.

MOK:n kannatus on Iranin sisällä laskenut huomattavasti eikä Iranin nuori väestö samaistu siihen. Iranin papistolla on kuitenkin kaunaa järjestöä kohtaan.