Kongressiedustajaa yritettiin puukottaa New Yorkissa kesken kampanjapuheen

Lee Zeldin oli puhumassa veteraaneille, kun 43-vuotias mies hyökkäsi hänen kimppuunsa teräaseella uhaten torstaina.

Poliisi ja ensihoitajat tulivat paikalle republikaanien Lee Zeldinin puukotusyrityksen jälkeen New Yorkin osavaltion Perintonissa torstaina.

Republikaanien kongressiedustaja Lee Zeldiniä yritettiin puukottaa Yhdysvalloissa, kun hän oli pitämässä kampanjapuhetta New Yorkin osavaltiossa. Zeldin on republikaanien ehdokas New Yorkin kuvernööriksi.

Torstaina tapahtuneesta hyökkäyksestä tiedotti paikallinen sheriffin toimisto.

Zeldin, joka on entinen sotilas, oli puhumassa veteraaneille Perintonin kaupungissa, kun 43-vuotias mies kiipesi puhujanlavalle ja hyökkäsi hänen kimppuunsa teräaseella.

Zeldin onnistui kertomansa mukaan kamppailemaan itsensä pois miehen otteesta ja pitelemään tätä, kunnes paikallaolijat sekä Zeldinin avustajat juoksivat hänen avukseen ja tekijä otettiin kiinni.

Kongressiedustaja kertoi sosiaalisessa mediassa olevansa kunnossa hyökkäyksen jälkeen.