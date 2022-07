Turkin presidentin tiedottajan mukaan sopimus Ukrainan viljan viennin jatkamisesta tullaan allekirjoittamaan tänään Istanbulissa.

Mustanmeren satamien viljasiiloissa on arvioiden mukaan jumissa yli 20 miljoona tonnia ukrainalaista viljaa.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu on matkalla Turkkiin osallistuakseen tapaamiseen, jossa on tarkoitus allekirjoittaa sopimus Ukrainan viljan viennin jatkamisesta meriteitse. Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters.

Ukrainan infrastruktuuriministeri Oleksandr Kubrakovin on myös määrä osallistua tapaamiseen.

Turkin presidentin tiedottaja Ibrahim Kalin ilmoitti, että sopimus allekirjoitetaan YK:n pääsihteerin António Guterresin ja Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin kanssa Istanbulissa, kertoo uutistoimisto AFP.

Viime viikon neuvottelukierroksen jälkeen Venäjän puolustusministeriö ilmoitti, että ”lopullinen sopimus”, jonka tarkoituksena on vapauttaa viljan vienti Ukrainan satamista, valmistuu ”pian”.

Neuvottelut olivat ensimmäiset suorat neuvottelut Venäjän ja Ukrainan välillä sitten maaliskuun. Neuvotteluihin osallistuivat myös YK:n ja Turkin virkamiehet.

Venäjän puolustusministeriön tiedottaja Igor Konašenkov kertoi, että viime viikon neuvotteluissa Venäjän esittämät ehdotukset saivat ”suurelta osin” kaikkien neuvotteluosapuolten tuen.

Hän ei silloin tarkentanut sopimuksen yksityiskohtia, mutta sanoi, että Venäjän ehdotusten tarkoituksena on turvata elintarvikkeiden kuljetukset ulkomaille, mukaan lukien Venäjän kumppanimaille.

Konašenkov sanoi myös, että Venäjä halusi varmistaa neuvotteluissa, ettei laivareittien avulla toimiteta Ukrainaan aseita tai muita sotatarvikkeita.

Turkin puolustusministeri Hulusi Akar kertoi viime viikolla, että sopimus tulee sisältämään osapuolten yhteisesti tehtäviä viljakuljetusten tarkastuksia Mustanmeren satamissa. Hän lisäsi, että Turkki tulee jatkossa varmistamaan Mustanmeren viljanvientireittien turvallisuuden.

Akar sanoi myös, että Turkki aikoo perustaa Ukrainan, Venäjän ja YK:n kanssa koordinointikeskuksen viljan vientiä varten.

VENÄJÄN aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on hankaloittanut viljan vientiä Ukrainan satamista, ja se on aiheuttanut maailmanlaajuisen elintarvikekriisin. Ukraina on yksi maailman suurimmista vehnän viejistä.

