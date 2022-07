Presidentti Joe Biden on itse kertonut sosiaalisessa mediassa voivansa hyvin ja tekevänsä etätöitä.

Bidenilla on ollut nuhaa, yskää, uupumusta ja hieman kuumetta.

Koronaan sairastuneen Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin, 79, tila on kohentunut, kertoi Valkoisen talon lääkäri perjantaina.

Bidenilla on ollut nuhaa, yskää, uupumusta ja hieman kuumetta. Presidentti itse on pannut sosiaaliseen mediaan useita viestejä, joissa hän on kertonut voivansa hyvin ja jatkavansa virkansa hoitamista etätyönä.

Presidentillä on täysi rokotesuoja, ja hän on niin ikään saanut kaksi tehosterokotetta.

”Presidentin sairastumisessa ei toistaiseksi ole ilmennyt mitään, joka olisi saanut minut muuttamaan alustavaa arviotani, jonka mukaan odotan hänen toipuvan hyvin”, sanoi Valkoisen talon lääkäri Kevin O'Connor.

Myös Bidenin edeltäjä Donald Trump sairastui koronaan lokakuussa 2020 kesken kiivaan vaalikamppailun.