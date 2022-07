Tulipalo lähti kaivinkoneesta, joka valmisteli maastoa puiden istutukseen, yhtiö kertoo.

Espanjassa torstaihin asti riehunut, tuhansia hehtaareja tuhonnut maastopalo sai alkunsa metsää istuttavan yrityksen kaivinkoneesta, kertovat espanjalaismediat ja The Guardian.

Kansainvälinen Land Life -yhtiö kertoo aiheuttaneensa tulipalon vahingossa. Yhtiön aliurakoitsija oli muokannut maata puiden istuttamista varten Atecassa Aragonian alueella, kertoo El Heraldo de Aragón-lehti. Kuumassa säässä kaivinkoneesta lentänyt kipinä on ilmeisesti sytyttänyt palon.

Land Life myy istuttamaansa metsää päästökompensaatioina muille yrityksille. Yhtiön nettisivujen mukaan sen toiminta perustuu ajatukselle, että ”liiketoiminta ja teknologia voivat ajaa innovaatioita ja palauttaa luonnon ennalleen elinaikanamme”.

Nyt kävi toisin.

Atecaan oli tarkoitus istuttaa 200 hehtaaria uutta metsää, vain murto-osa verrattuna nyt palaneeseen. Viranomaisten arvion mukaan palo tuhosi 14 000 hehtaaria maata. 1 700 ihmistä jouduttiin evakuoimaan kodeistaan.

Land Life kertoo hälyttäneensä pelastustoimen paikalle heti palon sytyttyä ja olevansa hyvin pahoillaan tuhoista. Yhtiö aloittaa myös oman tutkinnan palon syystä.

”Suhtaudumme syvällä sympatialla paikallisen yhteisön tunteisiin”, yhtiö kommentoi The Guardianin mukaan.

”Haluamme korostaa, että urakoitsijalla, paikallisella yhtiöllä, jolla on laajasti kokemusta alueelta, oli tarvittavat luvat paikallisilta ja alueellisilta viranomaisilta.”

Noin 14 000 hehtaaria tuhonnut maastopalo savusi keskiviikkona Aragonian alueella.

Paikallisen sanomalehti El Heraldo de Aragónin mukaan kyseessä on jo toinen Land Lifen aiheuttama tulipalo alueella. Ensimmäinen palo syttyi viime kuussa ja tuhosi 20 hehtaaria.

Lehden mukaan Land Life on myöntänyt, että ”töitä ei olisi pitänyt jatkaa tällaisena aikana” viitaten alueen kuumuuteen ja kuivuuteen. Espanjassa on palanut tänä vuonna jo lähes 200 000 hehtaaria maastoa. Kaksi ihmistä on kuollut paloissa ja tuhansia on evakuoitu.

Bubiercan alueen pormestari Antonio Borque vaatii, että Aragonian aluehallinto kieltäisi Land Lifen toiminnan.

”He aikovat istuttaa 200 hehtaria ja polttavat yli 1 000 hehtaaria 50-vuotiaita mäntyjä”, Borque kritisoi El Heraldo de Aragónin mukaan.

Borquen mielestä on vastuutonta tehdä metsätöitä helleaallossa keskellä päivää.

”Ei ole oikein, että he jatkoivat töitä, vaikka näin kävi jo kerran.”