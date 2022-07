”Jos Texas voi käyttää yksityistä kanneoikeutta hyökätäkseen naisia vastaan, voimme me käyttää yksityistä kanneoikeutta tehdäksemme Kaliforniasta turvallisemman,” perustelee kalifornialaissenaattori.

Yhdysvalloissa Kalifornian kuvernööri on allekirjoittanut aselain, joka mukailee Texasin vuosi sitten käyttöön ottamaa kiistanalaista aborttilainsäädäntöä.

Texasilaislain ytimessä on kohta, joka tarjoaa yksityishenkilöille mahdollisuuden haastaa oikeuteen kenet tahansa, joka auttaa raskauden keskeytyksessä sen jälkeen, kun sikiöllä on havaittu sydämenlyönnit. Jos kanteen nostanut voittaa, voi hän saada tuhansien dollarien ”vahingonkorvaukset”.

Demokraattivaltaisessa Kaliforniassa päättäjät kehittivät aselakiuudistuksen, joka hyödyntää samaa kyseenalaista oikeusmekanismia. Demokraattikuvernööri Gavin Newsomin perjantaina allekirjoittama laki antaa yksityishenkilöille mahdollisuuden hakea 10 000 dollarin vahingonkorvausta henkilöltä tai yritykseltä, joka valmistaa, myy tai kuljettaa osavaltiossa kiellettyjä aseita.

Osavaltion senaatin jäsen Anthony Portantino alleviivasi lehdistötilaisuudessa, että hänellä ja muilla lakia valmistelleilla oli ehdotusta kirjoittaessa mielessä juurikin Texasin aborttilaki.

”Jos Texas voi käyttää yksityistä kanneoikeutta hyökätäkseen naisia vastaan, voimme me käyttää yksityistä kanneoikeutta tehdäksemme Kaliforniasta turvallisemman”, Portantino sanoi.

Aselain on määrä astua voimaan ensi vuoden alussa. On kuitenkin odotettavissa, että konservatiiviset järjestöt ja vaikutusvaltaiset aselobbausjärjestöt pyrkivät haastamaan sen oikeudessa.

Newsom sanoi, että Yhdysvaltain 6–3-konservatiivienemmistöinen korkein oikeus ”avasi oven” tällaiselle ratkaisulle.

”Korkein oikeus sanoi, että tämä on ok. Se oli hirveä päätös. Mutta nämä ovat säännöt, jotka he ovat vahvistaneet”, Newsom sanoi.

Yhdysvaltain korkein oikeus kieltäytyi viime vuonna estämästä Texasin aborttilain voimaan astumista, vaikka samaan aikaan lakia vastaan on nostettu useita oikeushaasteita alemmilla oikeusasteilla.

Texasin lain kaltaisia aborttirajoituksia on sittemmin otettu käyttöön useissa republikaanivaltaisissa osavaltioissa. Aiemmin tänä kesänä Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi liittovaltion tason aborttioikeuden, minkä lisäksi tuomioistuin laajensi kansalaisten oikeutta kantaa piilotettua käsiasetta julkisella paikalla. Kalifornialaiskuvernööri Newsom kuvaili jälkimmäistä päätöstä tuolloin vaaralliseksi ja häpeälliseksi.