Ilmastokriisi ja vedenkäytön lisääntyminen ovat edesauttaneet järven kuivumista. Vedenpinta on ollut tänä kesänä alimmillaan koko mittaus­historian aikana.

Yhdysvalloissa Utahin osavaltiossa Ison Suolajärven pinta on ollut kuluvana kesänä alimmillaan koko mittaus­historian aikana, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters. Järven kuivumisen seuraukset voivat olla vakavia, tutkijat ja paikalliset poliitikot varoittavat.

Vedenpinnan laskun syynä on ilmastokriisin pahentama ja vuosikymmeniä jatkunut kuivuus, sekä läheisen Salt Lake Cityn kasvanut vedenkäyttö. Vuorilta tulevat sulamis­vedet eivät ole päässeet järveen asti, vaan ne niitä on käytetty muun muassa ihmisten ja maatalouden tarpeisiin.

Myös sulamisvesien määrä on The New York Times -lehden haastatteleman professorin Robert Gilliesin mukaan vähentynyt lämpötilojen noustessa, sillä korkeammat lämpötilat tarkoittavat myös veden haihtumisen lisääntymistä. Tällöin sulamisvesiä ei enää virtaa entiseen malliin vuorilta alas.

Korkeammat lämpötilat lisäävät myös ihmisten ja maatalouden vedenkäytön tarvetta, minkä lisäksi kutistunut järvi tuo vähemmän vettä vuorille. Tämä puolestaan johtuu siitä, että kulkiessaan järven ylitse myrsky imee itseensä jonkin verran sen kosteutta. Tämä kosteus puolestaan sataa vuorille.

Utahin osavaltion senaattorin Mitt Romneyn mukaan Ison Suolajärven pelastaminen vaatisi toden­näköisesti miljardeja dollareita.

Romney laati yhdessä kahden edustajainhuoneen jäsenen, Chris Stewartin ja Burgess Owensin, kanssa lakiehdotuksen, jonka avulla Yhdysvaltojen asevoimien insinöörit voisivat selvittää järven pelastamis­mahdollisuuksia.

”Pelastaminen ei riipu siitä, että ihmiset kävisivät suihkussa vain minuutin ajan kolmen minuutin sijaan. Tämä vaatii jotain paljon tuntuvampaa kuin hienovaraisia muutoksia. Selvitykset voivat auttaa meitä ymmärtämään tilannetta sekä osavaltion että liittovaltion tasolla”, Romney sanoi The Salt Lake Tribune -lehdelle.

Lähes tyhjä satama Isolla Suolajärvellä Utahissa kesäkuun lopussa.

Järven pinnan odotetaan laskevan edelleen syksyyn tai alkutalveen asti, jolloin järveen saapuva vesimäärä ylittää haihtuvan veden määrän tai määrät ovat yhtä suuret. Vuoden 1987 korkeus­ennätyksestä on jäljellä vain hieman yli yksi neljäsosa.

Pinnan laskun myötä veden alta on paljastunut myös noin 2 000 neliökilometriä maata, jossa on muun muassa rikkiä ja arsenikkia. Lisäksi maaperässä on muitakin jäänteitä kuparin ja hopean kaivos­operaatiosta. Pelkona on, että nämä aineet leviävät tuulen mukana.

”Jos tätä pölyä hengittää pidemmän aikaa, kuten vuosikymmeniä tai pidempään, voi se johtaa erilaisiin syöpiin, kuten keuhko- ja virtsarakon syöpiin, verisuoni­tauteihin, diabetekseen ja muihin,” Utahin yliopiston ilmakehä­tieteilijä Kevin Perry sanoi Reutersille.

Ilmakehätieteilijä Kevin Perry kuivuneella järvenpohjalla Utahissa heinäkuun alussa.

Läheisen Salt Lake Cityn alueella asuu The New York Times -lehden mukaan kaksi kolmasosaa osavaltion asukkaista, yhteensä noin 2,5 miljoonaa ihmistä.

Paikallinen poliitikko Joel Ferry sanoi lehdelle, että mikäli dramaattisiin toimenpiteisiin ei ryhdytä, käsillä on mahdollisesti ympäristökatastrofi.

Järven kuivuminen uhkaa myös pieneliötä, jota suola­lehti­jalkaiset käyttävät ravintonaan. Suola­lehti­jalkaiset ovat puolestaan yhdessä kärpästen kanssa lintujen tärkeä ravinnon­lähde. Arviolta kymmenen miljoonaa lintua, jotka edustavat yli 330 lajia, lentää muuttoreitillään järven yli tai elää sen lähettyvillä vuosittain.

Noin 90 prosenttia koko maailman mustakaula­uikuista käyttää järven suola­lehti­jalkaisia ravinnokseen.

Suolalehtijalkaiset ovat merkittävässä roolissa myös suolaliemen valmistuksessa. Suola­liemen valmistus on itsessään kymmenien miljoonien dollarien arvoinen liiketoimi ja on osa laajempaa, järveä käyttävää talouden sektoria, jonka arvo on arviolta kaksi miljardia dollaria.

Järven haihtumisella olisi The New York Timesin mukaan valtavia vaikutuksia myös laskettelu­toimintaan, joka on alueen tärkeä tulonlähde.