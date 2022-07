WHO on tehnyt saman julistuksen kuusi kertaa aiemmin, muun muassa koronaviruksen ja ebolan vuoksi.

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut apinarokon kansainväliseksi kansanterveys­uhaksi. Asiasta kertoo WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus tiedotus­tilaisuudessa apinarokkotilannetta käsitelleen kokouksen jälkeen.

Kansainvälinen kansanterveysuhka on vahvin toteamus, minkä WHO voi tehdä. WHO on tehnyt samanlaisen julistuksen kuusi kertaa aiemmin muun muassa koronaviruksen ja ebolan vuoksi.

Kun tauti julistetaan kansainväliseksi uhaksi, WHO:n asiantuntijakomitea voi antaa suosituksia sen leviämisen rajoittamiseksi. Lisäksi taudin hoitamiseen voidaan sen perusteella käyttää enemmän varoja sekä tehdä kansainvälistä yhteistyötä rokotusten ja hoidon jakamisessa.

Tedrosin mukaan julistus vauhdittaa rokotteiden kehittämistä ja toimia taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Asiantuntijakomitea käsitteli apinarokkotilannetta torstaina, mutta uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan pääjohtaja Tedrosin oli tehtävä lopullinen ratkaisu. Asiantuntijakomitea ei Tedrosin mukaan kyennyt löytämään yksimielisyyttä asiassa.

Tedrosin mukaan tauti on levinnyt maailmalla nopeasti, joten hän päätti julistaa apinarokon kansainväliseksi kansanterveysuhaksi, kertoo yleisradioyhtiö BBC. Hänen mukaansa apinarokko on pääsyt leviämään, koska tietoa siitä, miten tauti leviää on liian vähän.

”Tämä taudin leviäminen saadaan pysäytettyä oikeilla suunnitelmilla ja oikeissa ryhmissä”, hän sanoi.

Tareco Timothy sai apinarokkorokotteen New Yorkissa 15. heinäkuuta 2022.

Apinarokkotartuntoja on todettu toukokuun puolivälin jälkeen tuhansittain eri puolilla maailmaa. Tautia on löydetty myös Suomesta. WHO:n Tedrosin mukaan Euroopassa apinarokon riski on korkea, mutta muualla maailmassa kohtalainen.

Apinarokko tarttuu ihmisten välillä huonosti, eikä se tyypillisesti tartu lyhyissä arkisissa kohtaamisissa. Tänä vuonna Afrikan ulkopuolella todetuista tartunnoista valtaosa on saatu seksin yhteydessä.

Apinarokkoon liittyy tyypillisesti näppyläinen tai rakkulainen ihottuma. Ennen ihottumaa voi ilmetä esimerkiksi kuumetta, lihaskipuja tai päänsärkyä.

Tauti paranee tavallisesti itsestään muutamassa viikossa. Vakavampi taudinkuva on mahdollinen niillä, joiden puolustuskyky on muun sairauden tai lääketieteellisen hoidon vuoksi heikentynyt.

Apinarokko on viruksen aiheuttama infektiotauti, joka tunnistettiin vuonna 1970. Taudin itämisaika on noin 1–3 viikkoa.