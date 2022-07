Kalifornian metsä- ja paloturvallisuusosaston mukaan palo ei ole hallinnassa ja leviää nopeasti.

Tuhansia ihmisiä on evakuoitu maastopalojen vuoksi.

Yhdysvalloissa helleaalto on kasvattanut maastopaloriskiä.

Kaliforniassa lähellä Yosemiten kansallispuistoa perjantaina alkanut maastopalo levisi alle vuorokaudessa laajalle alueelle. Lauantaina paikallista aikaa palo roihusi jo noin 3 800 hehtaarin kokoisella alueella.

Paloa on sammuttamassa yli 500 pelastajaa. Lisäksi sitä yritetään sammuttaa vettä pudottavien helikoptereiden avulla. Oak Fire -nimellä kulkeva palo on yhdysvaltalaisen Los Angeles Times -lehden mukaan tämän vuoden suurin maastopalo Kaliforniassa.

Kalifornian metsä- ja paloturvallisuusosaston mukaan palo ei ollut vielä lauantai-iltana paikallista aikaa lainkaan hallinnassa. Arvioiden mukaan palon hallintaan saamisessa voi mennä viikko. Osasto kuvailee paloa äärimmäisen rajuksi. Kuuma ja kuiva ilma sekä kuivuus edistävät palon leviämistä.

Lehti kirjoittaa, että palo on tuhonnut kymmenen rakennelmaa ja uhkaa 2 000:tta. Osalle lähialueita on annettua pakollinen evakuointimääräys. Yli 6 000 ihmistä on evakuoitu.

Tältä maastopalo näytti Kansainväliseltä avaruusasemalta katsottuna perjantaina 22. heinäkuuta.

Ilmastotutkija Daniel Swain kuvaili Twitterissä, että palo leviää nopeasti ja rajusti. Hänen mukaansa merkittävää on, että palo on levinnyt laajasti lähes joka suuntaan.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu kuvia savupilvestä, joka on Los Angeles Timesin mukaan kohonnut jopa tuhansien metrien korkeuteen.

Viime vuosina Kaliforniassa ja muualla Yhdysvaltain länsiosissa on levinnyt valtavia ja nopeasti eteneviä maastopaloja. Palojen taustalla on muun muassa vuosien kuivuus, johon ilmastonmuutos on vaikuttanut.