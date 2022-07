Kyseessä on ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, kun maassa toimeenpannaan virallisia kuolemantuomioita.

Myanmarin sotilasjuntta on teloittanut neljä demokratia-aktivistia väitetystä terrorismista. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters sekä brittilehti The Guardian.

Teloitettujen joukossa ovat syrjäytetyn entisen valtapuolueen National League for Democracy -puolueen (NLD) edustaja Phyo Zeya Thaw sekä tunnettu kansalaisaktivisti Kyaw Min Yu. Heidän lisäksi teloitettiin kaksi muuta ihmistä.

Kaikki neljä teloitettua tuomittiin kuolemaan sotilasjuntan säätämien terrorisminvastaisten lakien rikkomisesta. Heitä syytettiin hallinnonvastaisten kapinallisten auttamisesta. Tuomiot annettiin suljetussa oikeudenkäynnissä tammikuussa.

Myanmarin sotilasjuntan julkaisemat kuvat kahdesta teloitetusta. Vasemmalla on demokratia-aktivisti Kyaw Min Yu ja oikealla syrjäytetyn valtapuolueen NLD:n edustaja Phyo Zeya Thaw.

Tämä on ensimmäinen kerta vuosikymmeniin, kun Myanmarissa toimeenpannaan virallisia kuolemantuomioita.

Maan asevoimat syrjäyttivät laillisen hallinnon ja kaappasivat vallan vuoden 2021 helmikuussa. Armeija syytti vaalit voittanutta Aung San Suu Kyin johtamaa NLD-puoluetta vaalivilpistä, millä vallankaappaus oikeutettiin.

Vallankaappausta seurasivat laajat protestit ja levottomuudet, joiden yhteydessä sotilasjuntta on arvioiden mukaan tappanut jo noin kaksi tuhatta ihmistä.

Sittemmin maan oikeussaleissa on annettu jo kymmeniä virallisia kuolemantuomioita, joista aiempia ei ole kuitenkaan pantu käytäntöön.

Myanmarilainen lehdistö kertoi teloituksista maanantaina. Sotilasjuntta pitää maan mediaa tiukassa hallinnassa.

The Global New Light of Myanmar -sanomalehti kertoi neljän teloitetun syyllistyneen ”brutaaleihin ja epäinhimillisiin terroritekoihin”, kertoo Guardian.

Yksityiskohtia siitä milloin ja miten vangit tarkalleen teloitettiin ei ole tiedossa. Sekä Phyo Zeya Thaw että Kyaw Min Yu olivat valittaneet tuomioistaan, mutta valitukset hylättiin kesäkuussa.

Sotilasjuntan antamat kuolemantuomiot ovat joutuneet ankaran kansainvälisen arvostelun kohteeksi. Esimerkiksi YK:n pääsihteeri António Guterres kutsui kuolemantuomioita ”häpeilemättömiksi” ihmisoikeusloukkauksiksi.