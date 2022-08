Kansasin osavaltio päätti tiistaina säilyttää aborttioikeuden äänestyksessä selvin luvuin. Aborttioikeuden säilyttämistä puolustavia ääniä tuli sanomalehti The Guardianin mukaan noin 62 prosenttia, kun ääntenlasku oli keskiviikkona melkein valmis.

Äänestys oli ensimmäinen laatuaan sen jälkeen, kun Yhdysvaltain korkein oikeus kesäkuussa päätti osavaltioiden voivan itse päättää aborttioikeudesta.

Lue lisää: Kansas säilyttää oikeuden aborttiin: Äänestäjät eivät hyväksyneet lakimuutosta abortti­oikeuden kumoamisesta

Kansasista on tullut tärkeä kohde aborttia tarvitseville Texasissa, Missourissa tai Oklahomassa. Näissä osavaltioissa aborttilainsäädäntö on erittäin tiukka, joten aborttia haluavat tai sitä tarvitsevat ovat matkanneet Kansasiin.

Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi kesäkuussa kaksi aborttioikeuden ydinpäätöstä: Roe vastaan Wade vuodelta 1973 ja Planned Parenthood vastaan Casey vuodelta 1992.

Kesäkuun päätös antoi jokaiselle osavaltiolle vallan päättää, miten ne rajoittavat tai eivät rajoita aborttia.

Aborttilainsäädäntö on nopeasti muuttunut tilkkutäkiksi, jossa eri osavaltioilla on hyvin erilaisia lähestymistapoja ja rajoituksia lääketieteelliseen toimenpiteeseen. Rajoja vedetään nyt kansanäänestyksissä, osavaltioiden kongresseissa ja niiden oikeusistuimissa.

Vuoden 1973 ennakkopäätöksessään liittovaltion korkein oikeus asetti rajat abortin rajoituksille jakamalla raskauden kolmeen 12 viikon jaksoon. Ensimmäisellä kolmanneksella osavaltio ei saa rajoittaa aborttia muuten kuin edellyttämällä, että sen suorittaa lääkäri lääketieteellisesti turvallisissa olosuhteissa.

Toisella kolmanneksella osavaltio saa säädellä aborttia, jos säädökset ovat kohtuullisesti liitoksissa kantajan terveyteen. Viimeisen kolmanneksen kohdalla oikeus katsoi, että osavaltion intressi suojella mahdollista elämää on painavampi peruste kuin suoja yksityisyyteen. Tällöin osavaltio voi kieltää abortit, ellei toimenpidettä tarvita kantajan terveyden tai hengen turvaamiseksi.

Aborttioikeuteen suhtautuminen tuo esiin myös Yhdysvaltojen jakolinjoja.

Itä- ja länsirannikoiden osavaltiot suhtautuvat pitkälti sallivasti aborttioikeuteen, kun taas etelässä ja Yhdysvaltojen keskiosassa olevat osavaltiot ovat kieltäneet tai kieltämässä abortteja.

Vaikka laajan aborttioikeuden kumoaminen on vuosikymmenten ajan ollut republikaanipuolueen tärkeimpiä tavoitteita, ei kesäkuisen päätöksen jälkeen ole nähty sellaista kieltojen hyökyaaltoa kuin ennakoitiin tai pelättiin.

Yksi syy tälle on sanomalehti The New York Timesin mukaan, etteivät republikaanien lainsäätäjät ole yksimielisiä siitä, millaisia poikkeuksia aborttilain­säädännölle pitäisi olla. Pitäisikö abortti sallia esimerkiksi raiskauksen tai insestin kohdalla tai silloin, jos kantajan henki on vaarassa?

Vaikuttaa, että Roe vastaan Waden kumoaminen pääsi yllättämään republikaanit, eikä heillä ollut tarkkaa suunnitelmaa eteenpäin.

Republikaanien sisäinen sekasorto kävi ilmi Indianan osavaltiossa. Heinäkuun lopussa Indianan osavaltion senaatti hyväksyi lakiehdotuksen aborttilain tiukentamisesta äänin 26–20. Republikaanipuolue jakautui äänestyksessä, ja kymmenen senaattoria äänesti lakiesitystä vastaan.

Jakautumisen syynä olivat esityksessä mainitut poikkeukset, joiden mukaan abortteja voidaan tehdä raiskaus- ja insestitapauksissa. Koska kovan linjan aborttivastustajat eivät saaneet näitä poikkeuksia poistettua, osa heistä päätyi äänestämään lakiesitystä vastaan.

Tästä huolimatta esitys siis meni läpi, ja seuraavaksi siitä äänestetään osavaltion edustajainhuoneessa. Osavaltio sallii tällä hetkellä abortit 22. raskausviikkoon asti, mutta lakia tullaan todennäköisesti tiukentamaan.

Mielenosoittajat kokoontuivat Indianan Indianapoliksessa heinäkuun lopussa osoittaakseen tukea aborttioikeuden puolesta.

Kalifornia äänestää aborttioikeudesta marraskuun välivaalien yhteydessä. Päätös äänestyksen järjestämisestä tehtiin vain kolme päivää Roe vastaan Waden kumoamisen jälkeen.

”Abortti on laillista Kaliforniassa. Se tulee pysymään sellaisena”, Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom kirjoitti Twitterissä kesäkuussa.

Jos äänestäjät antavat tukensa aborttioikeudelle, kirjataan oikeus osavaltion lakiin.

Yhdysvaltalaisten mielipiteet aborttioikeuteen ovat olleet yleisesti ottaen sallivia jo vuosikymmeniä. Täyttä aborttikieltoa on kannattanut vain noin 20 prosenttia vastaajista, ja tämä osuus on laskenut entisestään viime vuosina.

Aborttioikeus on noussut myös merkittävämpään rooliin, kun ihmisiltä on kysytty sen vaikutusta vaaliehdokkaan äänestämiseen. On siis odotettavissa, että marraskuussa järjestettävien välivaaleissa aborttioikeus nousee suureen rooliin.

Roe vastaan Waden kumoaminen tarkoittaa myös, että osavaltioiden oikeusistuimilla on suuri rooli aborttioikeuksista päätettäessä.

Oman haasteensa aborttien tekemiseen tuo niiden tarjoajien vähyys. Käytännössä abortin saaminen on tehty monissa osavaltioissa erittäin vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi, vaikka se on ollut liittovaltiotasolla sallittua.

Abortion Care Network -järjestön mukaan itsenäisten aborttiklinikoiden määrä on vähentynyt 34 prosentilla vuodesta 2012 vuoteen 2020.

Ihmiset kokoontuivat osoittamaan tukeaan aborttioikeuden puolesta Milwaukeessa Wisconsinissa kesäkuun lopussa.

Ammattitaitoisen henkilökunnan puute on johtanut tilanteisiin, joissa lääkärit matkustavat osavaltiosta toiseen.

Myös potilaat joutuvat monin paikoin matkaamaan osavaltioiden välillä. Esimerkkinä voidaan katsoa Coloradoa, jonka lähellä olevista osavaltioista Arizona, Texas, Nebraska, Utah, Wyoming ja Oklahoma ovat ottaneet tiukan linjan aborttioikeutta vastaan.

Coloradon noin 18 aborttiklinikkaa ovat The Guardianin mukaan lähimmät klinikat noin 1,2 miljoonalle naiselle, jotka asuvat lähiosavaltioissa. Tämä epäsuhta on venyttänyt Coloradon aborttiklinikat äärimmilleen: jo valmiiksi ylivarattujen klinikoiden jonotusajat ovat kasvaneet viikoiksi, ja aborttia haluavien määrän ennustetaan kasvavan jopa 80 prosenttia.

Yksi ensisilmäykseltä kenties outo tapa taata laillisia abortteja on ”aborttilaivan” hankkiminen ja sen ankkurointi osavaltioiden aluevesien ulkopuolelle. CNBC:lle puhuneen Meg Autryn mukaan laivalla oleva klinikka voisi liittovaltion aluevesillä ollessaan tarjota aborttien lisäksi ehkäisyä ja muita hoitavia toimenpiteitä.

Autry on keräämässä varoja laivaa varten joukkorahoituksen avulla. Meksikonlahdella sijaitsevien osavaltioiden asukkaille olisi Autryn mukaan helpompaa ja nopeampaa matkata laivaan saamaan tarvitsemaansa apua kuin lähteä osavaltiosta toiseen.