Italian ja Sveitsin raja liikkuu sulavan jäätikön vuoksi. Muutosvoimien alle on jäänyt italialainen majatalo, jonka ravintola ja suurin osa huoneista ovat jääneet Sveitsin puolelle.

Laskettelijoita marraskuussa 2020 Italian ja Sveitsin rajojen tuntumassa, missä ilmastonmuutoksen sulattama jäätikkö on pakottanut maat neuvottelemaan rajoistaan uudestaan. Taustalla näkyy Matterhornin huippu.

Italian ja Sveitsin raja liikkuu Alppien huipuilla sulavan jäätikön vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP.

Italian ja Sveitsin raja halkoo Testa Grigia -vuorenhuipun seuraten jäätikön sulamis­vesistä syntyvää kahta puroa, jotka laskevat alas vuorenhuipulta. Jäätikkö huipulla on kuitenkin sulanut ja pienentynyt, minkä takia sulamisvedet ovat vaihtaneet suuntaansa.

Purojen liikkuessa myös maiden välinen raja on liikkunut. Muutosvoimien alle on jäänyt italialainen majatalo. Vielä vuonna 1984 Rifugio Guide del Cervino -majatalo sijaitsi kokonaan Italiassa, mutta nyt sen ravintola ja suurin osa huoneista ovat jääneet Sveitsin puolelle rajaa. Jäätikön sulamisvedet virtaavat nyt majatalon alta.

Sveitsi ja Italia ovat käyneet sadasta metristä rajaa diplomaattisia neuvotteluita vuodesta 2018. Neuvottelut saatiin päätökseen viime vuonna, mutta tulos on edelleen salattu.

Majatalo Rifugio Guide del Cervino on luonteeltaan italialainen, mutta saattaa sijaita Sveitsin puolella Testa Grigian huippua.

Rajojen siirtely on Alpeilla tavallista. Yleensä Alain Wicht, Sveitsin kansallisen kartoitusviraston johtaja, saa siirrellä rajoja ilman poliitikkojen apua. Sveitsin raja määritellään tiettyjen maamerkkien, kuten liikkuvien vuoristopurojen, perusteella.

”Tämä on ainut kohta, jossa meillä on yllättäen mukana myös rakennus”, sanoo Wicht lisäten, että siten alueella on myös taloudellista arvoa.

Wicht oli mukana Sveitsin ja Italian välissä rajaneuvotteluissa. Sopimuksen yksityiskohdat – ja majatalon kohtalo – pysyvät edelleen pimennossa, koska Sveitsin hallitus hyväksyy sopimuksen aikaisintaan vuonna 2023.

Rajaneuvotteluiden vuoksi Rifugio Guide del Cervino -majataloa ei ole päästy kunnostamaan. Se ei ole saanut rakennuslupaa italialaiselta eikä sveitsiläiseltä kylältä, joiden alueilla se sijaitsee.

Testa Grigia -vuorenhuippun vieressä Klein Matterhorn -vuoren rinteillä sijaitsee Zermattin laskettelukeskus, joka on yksi maailman suurimmista.

Alue on taloudellisesti arvokasta turismin vuoksi. Majatalon viereen on suunnitteilla rakentaa köysirata, joka veisi Klein Matterhornin Italian puoleisille rinteille, joille pääsee nykyään vain Sveitsistä.

Rajojen tarkka sijainti pysyy vielä epäselvänä, mutta alueet on pyritty jakamaan tasapuolisesti alueen arvon ja koon mukaan.

Majatalon isännän Lucio Truccon mukaan sillä, kummalle puolelle majatalo siirtyy, ei ole lopulta suurta merkitystä.

”Menu on italialainen, viini on italialaista ja hinnat ovat italialaisia”, hän vakuuttaa.