Uutistoimisto Reutersin haastatteleman silminnäkijän mukaan YK:n rauhanturvajoukot ampuivat mielenosoittajia, jotka vaativat operaatioon osallistuvia joukkoja poistumaan maasta.

Ainakin viisi ihmistä on kuollut ja noin 50 loukkaantunut Kongon demokraattisessa tasavallassa tapahtuneissa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) vastaisissa mielenosoituksissa. Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP.

Levottomuudet jatkuvat nyt toista päivää Kongon itäisen rajan tuntumassa sijaitsevassa Gomassa, joka on Pohjois-Kivun maakunnan pääkaupunki. Alue on yksi maan sotilaallisten konfliktien keskipisteistä.

Ihmiset osoittavat mieltään YK:n Monusco-rauhanturvaoperaatiota vastaan. Operaatiota on arvosteltu siitä, ettei se onnistu suojelemaan siviilejä väkivallalta.

Mielenosoittajat hyökkäsivät operaatioon kuuluvaa varastoa kohti ja ryöstivät sieltä tavaraa. YK:n henkilökunta lennätettiin varastosta turvaan helikopterein turvallisuusjoukkojen yrittäessä pitää mielenosoittajat kaukana.

Kongon hallituksen edustaja Patrick Muyaya on sanonut AFP:n mukaan, että turvallisuusjoukot ampuivat varoituslaukauksia mielenosoittajia kohti.

Reutersin haastatteleman silminnäkijän mukaan juuri YK:n rauhanturvajoukot ovat ampuneet mielenosoittajia. Silminnäkijä sanoi nähneensä, kuinka rauhanturvaajat ampuivat kaksi ihmistä kuoliaaksi.

Mielenosoittajat vaativat operaatioon osallistuvien joukkojen poistumista maasta.

Mielenosoittajat sytyttivät tulipalon Monusco-rauhanturvaoperaatioon kuuluvan tukikohdan edessä Gomassa 25. heinäkuuta.

Hyvin vaarallisessa ja epävakaassa Pohjois-Kivun maakunnassa toimii yli 120 aseellista ryhmää, jotka syyllistyvät usein sotarikoksiin. Tämän lisäksi miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan vuosikausia jatkuneen konfliktin vuoksi.

Monusco on yksi maailman suurimmista rauhanturvaoperaatioista. Se on jatkunut vuodesta 1999 asti, jolloin se perustettiin valvomaan toisen Kongon sodan rauhanprosessia. Tosiasiassa se on pyrkinyt kaitsemaan sodan jälkimainingeissa syntyneitä lukuisia paikallisia konflikteja.

Monusco-operaatiota on arvosteltu tehottomuutensa lisäksi myös monista väärinkäytöksistä.

Operaatioon osallistuvia joukkoja on syytetty aseiden välittämisestä kapinallisjoukoille kultaa ja norsunluuta vastaan. Joukot ovat myös syyllistyneet lukuisia kertoja seksuaaliseen hyväksikäyttöön.