Venetsian kaupunki kritisoi lähes 1 500 ihmisen tuomista suoraan kaupungin keskustaan päiväretkelle.

Risteily-Yhtiö Norwegian Cruise on kiertänyt Venetsian asettamaa risteilijäkieltoa viemällä turisteja historialliseen kaupunkiin moottoriveneillä, kertoo The Guardian.

Lähes 300-metrinen risteilyalus Norwegian Gem ankkuroitui Venetsian laguunin ulkopuolelle Lidoon lauantaiaamuna. Risteilijän matkustajia kuljetettiin päiväksi Venetsiaan moottoriveneillä. Lähes 1 500 ihmistä rantautui suoraan Pyhän Markuksen torille, josta heidät haettiin samoilla moottoriveneillä takaisin illalla.

Risteilijällä oli Venetsian sataman lupa pysähtyä Lidoon. Myös turisteja kuljettaneet moottoriveneet olivat sataman viranomaisten lainaamia.

Risteilijäaluksen toiminta harmittaa kuitenkin Venetsiassa, jossa päiväturistien määrää haluttaisiin hillitä.

Italian hallitus kielsi viime vuonna risteilijöiden tulemisen suoraan Venetsiaan Pyhän Markuksen torin edustalle ja saaren läheisyyteen Giudeccan kanaaliin. Risteilijät haluttiin pois laguunin ekosysteemin ja kulttuuriperinnön suojelemiseksi.

Viime kesän jälkeen moni risteilijä onkin siirtynyt käyttämään läheisiä Triesten ja Ravennan satamia, joista halukkaat risteilijämatkaajat voivat tehdä parin tunnin päivämatkan Venetsiaan.

Yhdysvaltalaisyhtiö Norwegian Cruisen risteilijän tapa viedä matkustajat kaupunkiin moottoriveneillä on tiettävästi uusi kokeilu. Venetsian matkailukansleri Simone Venturini on kritisoinut risteilijän päätöstä kuljettaa turistit päiväksi kaupunkiin.

”Se ei ole sellaista turismia, jota me kaupungille haluamme”, Venturini kommentoi paikalliselle medialle.

Italian risteilijäyhdistyksen mukaan alusten kieltäminen kaupungista on kuitenkin vähentänyt risteilijämatkailijoiden viettämää aikaa kaupungissa.

”Venetsia oli ennen kotisatama, mikä tarkoitti, että ihmiset tulivat viettämään aikaa Venetsiaan päiväksi tai kahdeksi [ennen risteilyn lähtöä], varasivat hotellin ja söivät paikallisissa ravintoloissa”, sanoo risteilijäyhdistyksen johtaja Francesco Galietti.

Viimeisin toimi turistimäärien hallitsemiseksi on ensi vuonna voimaan astuva sääntö, jonka mukaan päiväksi tulevan turistin on maksettava kertamaksu Venetsiaan tullessaan. Venetsiaan tuleva joutuu ilmoittamaan vierailustaan päivää ennen ja maksamaan 3–10 euroa riippuen siitä, kuinka vilkkaasta sesongista on kyse.

Noin 80 prosenttia Venetsiassa käyvistä turisteista ei vietä yötä kaupungissa.