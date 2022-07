Puolet republikaani­äänestäjistä haluaisi nähdä presidentti­ehdokkaana jonkun muun kuin Trumpin. Pencen kannatus ei kuitenkaan ole kummoista.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump ja hänen vara­presidenttinsä Mike Pence näyttävät kumpikin tähtäilevän ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentin­vaaleihin.

Trump ja Pence pitivät tiistaina paikallista aikaa kumpikin oman puheensa pääkaupunki Washingtonissa eri yleisöille.

Trump ei vielä julistanut presidentti­kisaansa alkaneeksi mutta kertoi näkemyksiään ”seuraavan republikaani­presidentin” tavoitteista. Yhdysvaltalais­medioiden mukaan myös Pence harkitsee presidentti­ehdokkuuden tavoittelua.

Trumpin vierailu Washingtonissa oli ensimmäinen sitten hänen virasta lähtönsä. Yhdysvaltain edustajain­huone tutkii parhaillaan entisen presidentin roolia loppiaisen 2021 Capitol-mellakassa, jossa Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressitaloon.

Puheessaan Trump väitti yhä olevansa viime presidentin­vaalien todellinen voittaja ja toisteli tuttuja teemoja aiemmista kampanjoistaan. Hän kutsui Yhdysvaltoja ”rikollisuuden lika­kaivoksi” ja haukkui demokraatti­presidentti Joe Bidenin maahanmuutto­politiikkaa.

”Minä aina sanon, että kun olin ehdolla ensimmäistä kertaa, voitin. Sitten olin ehdolla toisen kerran ja pärjäsin paljon paremmin. Meidän täytyy ehkä tehdä se taas”, Trump sanoi verkkolehti Politicon mukaan.

Konservatiivisen ajatus­hautomo America First Policy Instituten yleisö riehaantui puheesta ja huusi ”vielä neljä vuotta”.

Pence puolestaan näyttää ottaneen hieman etäisyyttä Trumpiin, joka syyttää vara­presidenttiään siitä, ettei tämä estänyt Bidenin vaalivoiton vahvistamista.

Sanomalehti The New York Timesin lähteiden mukaan Trump ja Pence keskustelivat säännöllisesti vielä jonkin aikaa vallan­siirtymän jälkeen – joskin vältellen puhetta Capitolin väkivaltaisuuksista.

Viime kuukausina miehet eivät ole puhuneet toisilleen, mikä kielii jännitteisistä asetelmista. Tilannetta ei helpota se, että Pencen avustajat ovat todistaneet Trumpia vastaan Capitol-tutkinnassa.

Pence aikoo myös marraskuussa julkaista So Help Me God -nimisen muistelma­teoksen, jossa hän kertoo ajastaan Trumpin hallinnossa.

Pence ei ole nykyisissä asetelmissa Trumpin kovin haastaja, sillä hän jakaa voimakkaasti mielipiteitä republikaanien riveissä.

Trumpin kannattajat uskovat sitkeästi, että Pencen olisi pitänyt kumota vaalitulos. Osa taas pitää Penceä suora­selkäisenä, koska hän ei taipunut presidentin painostuksen alla.

Noin puolet republikaani­äänestäjistä haluaisi nähdä presidentti­ehdokkaana jonkun muun kuin Trumpin, joka on silti suosituin kandidaatti. The New York Timesin kyselytutkimuksen mukaan Floridan kuvernööri Ron DeSantis on muista vaihto­ehdoista suosituin.

Mike Pence oli kyselyssä vasta neljänneksi suosituin Trumpin, DeSantisin ja Texasin senaattorin Ted Cruzin jälkeen. Penceä äänestäisi vain kuusi prosenttia vastaajista.

Ennen vara­presidenttiyttään Pence oli Indianan osavaltion kuvernööri. Hänet tunnetaan ankarana abortin vastustajana.

Tiistaisessa puheessaan hän ylisti korkeimman oikeuden päätöstä kumota yleinen aborttioikeus Yhdysvalloissa. Hän kutsui konservatiiveja kamppailemaan ”turmiollista woke-agendaa” vastaan.

”Pelastamme vauvat, pelastamme Amerikan”, hän sanoi Young America’s Foundation -nuoriso­järjestön yleisölle.

Trump on silti Pencelle poliittinen taakka, josta on vaikea saada pesäeroa, mikäli Pence haluaa korostaa omia saavutuksiaan hallinnossa.

Puheen jälkeen ensimmäinen yleisökysymys koskikin republikaanien jakoa Trumpin ja Pencen leireihin.

”En voisi olla ylpeämpi Trumpin hallinnon saavutuksista. Enpä tiedä, onko liikkeemme niin jakautunut. Tietääkseni minulla ja presidentti [Trumpilla] ei ole eroa asia­kysymyksissä, mutta saatamme erota fokuksessa.”