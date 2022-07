Aldrinin takki myytiin tiistaina New Yorkissa 2,73 miljoonalla eurolla.

Yhdysvaltalaisen entisen astronautin Edvin ”Buzz” Aldrinin, 92, Apollo 11 -lennolla käyttämä takki myytiin Sotheby’s-huutokaupassa New Yorkissa tiistaina. Takki myytiin 2,77 miljoonalla dollarilla eli noin 2,73 miljoonalla eurolla.

Yhdestäkään yhdysvaltalaisilla avaruuslennoilla olleesta esineestä ei ole aikaisemmin huudettu vastaavaa summaa.

Asiasta uutisoivat muun muassa The Guardian ja BBC.

Aldrin on toisena Kuussa käynyt astronautti. Hän astui Kuuhun 12 minuuttia Neil Armstrongin jälkeen heinäkuussa 1969.

Aldrinin ikoniseksi noussut valkoinen astronautintakki on valmistettu tulenpitävästä kankaasta. Sen vasemmassa rinnassa on Aldrinin nimi sekä Apollo 11-lennon tunnus. Takin oikeaan rintaan on kiinnitetty Yhdysvaltojen avaruushallinnon Nasan logo, ja takin vasemmalla olkapäällä on kangasmerkki, jossa on Yhdysvaltain lippu.

Aldrin käytti takkia valtaosan Apollo 11-lennon ajasta. Kuun pinnalle Armstrong ja kuumoduuli Eaglen ohjaajana toiminut Aldrin laskeutuivat painepuvuissa. Lennon kolmas astronautti Michael Collins jäi yksin komento­moduuliin kuukävelyn ajaksi.

Takin osti nimettömänä pysytellyt henkilö.

Huutokaupassa myytiin myös muita Apollo 11-lentoon liittyviä esineitä, muun muassa lento­suunnitelma.

Avaruuden tutkimukseen ja avaruus­matkailuun liittyviä esineitä myytiin huutokaupassa kaikkiaan noin 8,2 miljoonalla dollarilla eli reilulla 8 miljoonalla eurolla.

BBC:n mukaan huutokauppaa seurasi arviolta 650 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa.