Taleban on alle vuodessa romuttanut naisten oikeudet Afganistanissa: raportti kertoo kidutuksista, uhkailuista ja tyttöjen pakkonaittamisesta

Talebanin noustua valtaan naisten oikeuksia on rikottu Afganistanissa laajasti. Lievästikin lakeja rikkoneita naisia on pidätetty ja pahoinpidelty.

Taleban on muun muassa pidättänyt naisia pienistäkin rikkeistä. Taleban-taistelijat tarkastivat autoja heinäkuun alussa Afganistanin Kabulissa.

Naisten ja tyttöjen elämä Afganistanissa on entistä rajoitetumpaa ja vaarallista Talebanin rikkoessa heidän ihmisoikeuksiaan, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International raportissaan.

Talebanin noustua valtaan viime vuoden elokuussa naisten oikeuksia koulutukseen, vapaaseen liikkuvuuteen ja työhön on rikottu. Amnestyn selvitys kertoo mieltään osoittaneiden naisten kidutuksista, naisten pidätyksistä pienten rikkomusten vuoksi ja tyttöjen pakkoavioliittojen nousseesta määrästä.

Amnesty haastatteli viime vuoden syyskuussa 90 afganistanilaisnaista eri osista maata. Nuorin haastateltu oli 14-vuotias ja vanhin 74 vuotta.

Afganistanilaisnaiset ovat vastustaneet Taleban-hallinnon syrjiviä ja naisten oikeuksia loukkaavia lakeja mielenosoituksilla. Taleban vastasi naisten protesteihin pidättämällä ja jopa kiduttamalla rauhanomaisiin mielenosoituksiin osallistuneita.

Yksi Amnestyn haastattelemista naisista kertoo, että hänet pidätettiin useaksi päiväksi osallistumisesta mielenosoitukseen. Talebanin vartijat pahoinpitelivät ja uhkailivat häntä.

”He tulivat yhä uudestaan huoneeseeni ja näyttivät kuvia perheestäni. He toistelivat, ’Voimme tappaa heidät kaikki, etkä sinä voi tehdä mitään’”, haastateltu kertoo.

Naista myös potkittiin ja hakattiin niin pahasti, että hänen selkänsä loukkaantui ja leuka vahingoittui niin, että hänen on yhä vaikea puhua.

Naiset alkoivat julkaisemaan kuvia kidutettujen vammoista, jonka jälkeen Taleban muutti toimintatapojaan.

”Meitä lyötiin rintoihin ja jalkojen väliin. He tekivät näin, ettemme voineet näyttää maailmalle [vammojamme]”, yksi haastateltu kertoo.

Amnestyn tietojen mukaan naisia ja tyttöjä pidätetään yhä enemmän Talebanin syrjivien lakien pienistäkin rikkomuksista.

Naisia ja tyttöjä on pidätetty muun muassa kulkemisesta kaupungilla ilman sopivaa miessaattajaa. Pidätyskeskuksessa työskentelevä Amnestyn lähde kertoo, että aiemmin ilman saattajia kulkevia naisia ei pidätetty. Nyt pidätettäväksi tuodaan myös naisia, jotka ovat liikkuneet saattajaksi sopimattoman miehen kanssa.

Amnestyn haastattelema yliopisto-opiskelija kertoo, että häntä pahoinpideltiin sähköiskuilla, kun hänet pidätettiin miessaattajalain rikkomisesta.

Amnesty kertoo myös, että Taleban on pidättänyt myös seksuaalista väkivaltaa kokeneita naisia, jotka ovat hakeneet suojaa hyväksikäyttäjiltään.

Tyttöjen asema on huonontunut Afganistanissa, koska Taleban ei päästä heitä kouluun ja koska lapsiavioliittojen määrä on kasvanut.

Tyttöjä annetaan avioon alaikäisinä taloudellisista syistä. Perheillä ei ole varaa elättää tyttöjään. Perheet eivät myöskään näe, että tytöillä voisi olla tulevaisuutta, koska heitä ei päästetä kouluun.

Lapsi- ja pakkoavioliittoja vastaan työskentelevän Too Young to Wed -kansalaisjärjestön mukaan Afganistanin olosuhteet lisäävät lapsiavioliittojen määrää.

”Afganistanissa on meneillään lapsiavioliitoille suotuisa myllerrys. Siellä on patriarkaattinen hallinto, sota, köyhyyttä, kuivuutta, tytöt poissa kouluista. Kaikki nämä ainekset yhdistämällä lapsiavioliittojen määrä on noussut pilviin”, selittää kansalaisjärjestön johtaja Stephanie Sinclair Amnestyn tiedotteessa.