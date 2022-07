Yhdysvalloissa tapahtui keskiviikkona merkittävä ja odottamaton poliittinen käänne, kun Länsi-Virginian osavaltion demokraattisenaattori Joe Manchin muutti mieltään ja ilmoitti tukevansa presidentti Joe Bidenin ajamia ilmasto- ja verouudistuksia.

Manchin kertoi, että hän oli päässyt yhteisymmärrykseen senaatin demokraattijohtajan Chuck Schumerin kanssa satojen miljardien dollarien arvoisesta paketista, jolla on tarkoitus muun muassa kiristää yritysten ja korkeatuloisten verotusta, tehdä merkittäviä ilmastotoimia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja alentaa reseptilääkkeiden hintaa.

Vielä toissa viikolla Manchin, jota pidetään demokraattipuolueen oikeistolaisimpana senaattorina, ilmoitti kaatavansa Bidenin ajamat uudistukset.

Manchin on ollut kivi Bidenin kengässä koko tämän presidenttikauden ajan, koska hän on toimillaan onnistunut tehokkaasti estämään Bideniä toteuttamasta kunnianhimoisia talous- ja ympäristöpoliittisia tavoitteitaan, jotka hänellä olivat presidentiksi noustessa.

Nyt nähty Manchinin takinkäännös on iso helpotus demokraattipuolueelle, joka on toivonut kuumeisesti saavansa läpi jonkinasteisen ilmasto- ja verouudistuspaketin ennen marraskuussa järjestettäviä välivaaleja, joissa demokraatit saattavat menettää enemmistönsä edustajainhuoneessa ja senaatissa.

Manchinista on tullut merkittävä peluri koko Yhdysvaltain politiikassa, vaikka teoriassa hänellä ei ole yhtään sen enempää valtaa kuin yhdelläkään muulla Yhdysvaltain senaattoreista.

Tähän asetelmaan on päädytty, koska senaatin paikat ovat jakaantuneet tällä hetkellä tasan 50–50 demokraattien ja republikaanien välillä. Tasatilanteessa senaattia johtava varapresidentti, demokraattipuolueen Kamala Harris saa kääntää äänestykset demokraattien eduksi.

Harris pääsee puuttumaan tilanteeseen kuitenkin vain, jos kaikki demokraatti­senaattorit pysyvät samalla puolella. Niinpä konservatiivista Länsi-Virginiaa edustava ja oikeistolaisista näkemyksistään tunnettu Manchin on saavuttanut vaa’ankieliaseman.

Demokraattien lakiehdotusten pitää miellyttää Manchinia, jotta myös hän äänestää puolueensa linjan mukaisesti.

Demokraatit ovat olleet erittäin turhautuneita puolueensa senaattoriin, koska Manchinin kanssa vääntäminen on jo nyt supistanut alun perin historiallisen massiiviseksi kaavailtua uudistuspakettia selvästi aiottua pienemmäksi.

Näin on tehty, koska osa alkuperäisessä biljoonien dollarien arvoisessa paketissa olleista ehdotuksista olivat sellaisia, joita Manchin ei suostunut kannattamaan. Tällaisia olivat esimerkiksi sosiaalituet ilmaisesta esikoulusta palkalliseen vanhempain­vapaaseen sekä laajat ilmastouudistukset.

Keskiviikkona antamassaan lausunnossa Manchin viittasi myös tähän ja korosti nyt hyväksytyn paketin vastuullisuutta ja sitä, että tässä inflaatiotilanteessa ei ole järkevää ”käyttää biljoonia uusiin menoihin”, vaan sen sijaan on keskityttävä järkevään veropolitiikkaan, alentaa terveydenhuollon kuluja ja investoida energiaturvan kehittämiseen.

Useat republikaanit ilmaisivat pian Manchinin ilmoituksen jälkeen olevansa pettyneitä siihen, että Manchin käänsi kelkkansa ja hyväksyi paketin, jota hän vielä hetki sitten vastusti. Vastaavasti demokraatit, presidentti Biden mukaan lukien, iloitsivat äänekkäästi paketin todennäköistä läpimenoa.

The New York Times -lehden mukaan ei ole varmaa, mikä lopulta muutti Manchinin mielen. Kaksi viikkoa sitten Manchin sanoi, ettei voi tukea pakettia ainakaan ennen kuin saa tietoonsa heinäkuun inflaatioluvut. Niitä ei odoteta julkaistavaksi vielä kahteen viikkoon.

Lehden lähteiden mukaan Manchin ja Schumer ovat käyneet viime päivinä keskenään tiiviitä neuvotteluja. On mahdollista, että näissä neuvotteluissa Manchin on saanut esimerkiksi jonkinlaisia omaa osavaltiotaan hyödyttäviä myönnytyksiä läpi.

Jos uusia käänteitä ei tule, ilmasto- ja verouudistuspaketti menee läpi senaatissa lähiaikoina, mahdollisesti jo ensi viikolla.

Pakettiin kuuluu 369 miljardin dollarin (noin 362 miljardin euron) edestä satsauksia uusiutuvaan energiaan, päästöjen vähentämiseen ja puhtaan energian kehittämistyöhön. Tavoitteena on, että toimet vähentäisivät Yhdysvaltojen päästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Paketin sisältöä on kuvailtu ”kunnianhimoisimmiksi ilmastotoimiksi, jotka kongressissa on koskaan hyväksytty”.

Vastaavasti lisätuloja tavoitellaan verouudistuksella, jossa on tarkoituksena kiristää erityisesti monikansallisten yritysten ja pääomasijoitusyhtiöiden verotusta. Tiukennuksia on luvassa myös korkeatuloisten verotuksiin. Tavoitteena on saada vuosikymmenen aikana 451 miljardia dollaria lisää verotuloja.

Näiden päätösten lisäksi pakettiin kuuluu myös suunnitelma reseptilääkkeiden hinnan alentamisesta. Sillä pyritään saamaan aikaan noin 290 miljardin dollarin säästöt liittovaltion valtaviin terveysmenoihin.