Yhdysvaltojen kerrotaan tarjoavan vankienvaihdossa 25 vuoden vankeusrangaistusta suorittavaa asekauppiasta Viktor Butia koripallotähti Brittney Grineria ja entistä merijalkaväen sotilasta Paul Whelania vastaan. Venäjän ulkoministeriön torstaina julkaiseman lausunnon mukaan maiden presidentit ovat keskustelleet vaihdosta.

Yhdysvallat pyrkii vankienvaihdolla vapauttamaan helmikuusta lähtien Venäjällä vangittuna olleen koripallotähti Brittney Grinerin ja vakoilusta tuomitun entisen merijalkaväen sotilaan Paul Whelanin, kertoi Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken keskiviikkona.

Vaihdossa Yhdysvaltojen kerrotaan CNN:n lähteiden mukaan tarjoavan vuodesta 2008 Yhdysvalloissa vangittuna ollutta asekauppiasta Viktor Butia. Länsimediassa But tunnetaan paremmin sukunimensä ranskankielisellä translitteroinnilla ”Bout” sekä lempinimellään ”kuolemankauppias”. But istuu 25 vuoden vankeusrangaistusta syytettynä salaliitosta Yhdysvaltain kansalaisten tappamiseksi ja avun antamisesta terroristijärjestölle.

Butin nimi on ollut viime vuosina mediassa usein ehdolla henkilöksi, jonka Venäjä voisi haluta vankienvaihdossa takaisin. Venäläiset uutismediat ovat kertoneet toukokuussa, että neuvottelut Butin vaihtamiseksi Grineriin olisivat olleet käynnissä. Venäjän puolestaan on uskottu jo aiemmin pyrkivän käyttämään Grineria ja Whelania vankienvaihdossa.

Eilen illalla Yhdysvallat ilmoitti, että se oli tehnyt Venäjälle ”merkittävän tarjouksen” jo joitain viikkoja sitten. Grinerin ja Whelanin perheitä kuitenkin haluttiin informoida asiasta ennen kuin asia tuotiin julkisuuteen.

Blinken kertoi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin olevan tarjouksessa ”suoraan mukana” ja allekirjoittaneen sen. Blinken ei kuitenkaan vahvistanut suoraan, että vaihdossa tarjottaisiin juuri Butia.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova vastasi torstaina päivällä, että Venäjän ja Yhdysvaltojen presidentit ovat keskustelleet ”Venäjän ja Yhdysvaltojen kansalaisten keskinäisestä vaihdosta” ja ”antaneet asianomaisille valtuutetuille tahoille ohjeet neuvottelujen käymiseksi”. Zaharova totesi myös, ettei ”konkreettista tulosta ole vielä saavutettu”.

Lausunto julkaistiin Venäjän ulkoministeriön verkkosivuilla.

Blinken kertoi keskiviikkona tiedotustilaisuudessa aikovansa keskustella Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa puhelimitse lähipäivinä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ulkoministerit keskustelevat sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti suurhyökkäyksen Ukrainaan viime helmikuussa.

Venäjän mukaan Yhdysvallat ei kuitenkaan ole ottanut virallisesti yhteyttä siihen puhelun osalta, Reuters kertoo. Myös Butin vaimo Alla kertoi torstaina, ettei But ole tietoinen mahdollisesta vankien vaihdosta. Asiasta Butin vaimo oli AFP:n mukaan kertonut venäläiselle uutistoimisto Ria Novostille.

Butin asianajaja Steve Zissou puolestaan ilmoitti Ria Novostille, ettei voi kommentoida mahdollista vankienvaihtoa, mutta totesi kuitenkin että ”asia voi muuttua pian”.

Eräs Yhdysvaltain hallinnon virkamies on CNN:n mukaan kertonut, ettei Venäjä olisi reagoinut kesäkuussa ensimmäisen kerran esitettyyn "merkittävään tarjoukseen".

Yhdysvaltain väitetysti vaihdossa tarjoama 55-vuotias But on armeijataustainen, kansainvälistä rahtibisnestä harjoittanut liikemies ja asekauppias, jonka monet kansainvälisen rikollisuuden tutkijat uskovat olleen alun perin Venäjän sotilastiedustelu GRU:n palveluksessa. Asekaupan But aloitti Neuvostoliiton romahdettua vuonna 1991, vain reilun parinkymmenen vuoden iässä, ja myyneen aseita maailman verisimpiin konfikteihin.

Butin syntyperä on hämärän peitossa. Oman kertomuksensa mukaan hän on syntynyt vuonna 1967 Tadžikistanin pääkaupungissa Dušanbessa, joka tuohon aikaan on ollut Neuvostoliittoon kuuluva Tadžikistanin sosialistinen neuvostotasavalta. Etelä-Afrikan tiedustelupalvelu pitää häntä ukrainalaisena. Butilla on useita passeja eri nimillä, hän puhuu ainakin puoltakymmentä eri kieltä ja omistaa rahtilentokoneita omistavia yhtiöitä.

Asekauppoja But on tehnyt niin Talebanien ja terroristijohtaja Osama bin Ladenin kanssa kuin Afrikassa Liberiassa, Angolassa ja Kongossa sekä Etelä-Amerikassa Kolumbian Farc-sissien kanssa. But ei harjoittanut pelkästään asemyyntiä vaan tarjosi myös asejärjestelmiä ja niiden käyttökoulutusta.

But pidätettiin Bangkokissa vuonna 2008. Thaimaa luovutti hänet Yhdysvaltoihin myöhemmin samana vuonna, ja But tuomittiin loppuvuodesta 2011 salaliitosta Yhdysvaltain kansalaisten ja virkamiesten tappamiseksi, ilmatorjuntaohjusten toimittamisesta sekä avun antamisesta terroristijärjestölle.

Kuitenkin myös Yhdysvallat käytti Butin palveluksia ainakin Afganistanissa ja Irakissa, ennen kuin joutui itse maan viranomaisten jahtaamaksi.

Bangkokin pidätys oli ansa, johon But houkuteltiin. Tilanteessa Yhdysvaltain agentit tekeytyivät Farc-sisseiksi. Interfaxin mukaan But kiistää kaikki syytteet ja väittää harjoittaneensa täysin laillista liiketoimintaa kansainvälisen lentoliikenteen alalla.

Maailman parhaisiin naiskoripalloilijoihin lukeutuva Brittney Griner, 31, pidätettiin Šeremetjevon kansainvälisellä lentokentällä Moskovassa 17. helmikuuta. Hänen laukustaan löytyi kannabisöljyä sisältäviä sähkötupakan patruunoita.

Jekaterinburgissa Venäjällä viime talvena pelannut Griner on ollut vangittuna Venäjällä helmikuusta lähtien. Hän voi saada huumausaine­rikoksesta kymmenen vuotta vankeutta.

Hän tunnusti aiemmin tässä kuussa syyllistyneensä huumausaine­rikokseen, mutta kielsi tehneensä sen tarkoituksella. Grinerin mukaan hänelle oli määrätty lääkekannabista Yhdysvalloissa kroonisten vammojen hoitoon kauden ulkopuolella.

Griner kertoi keskiviikkona oikeudenkäynnissä Venäjällä, että hänelle ei kerrottu hänen oikeuksistaan pidätyksen yhteydessä. Griner pidätettiin epäiltynä huumausaine­­rikoksesta.

Yhdysvaltalainen koripallotähti ja kaksinkertainen olympiakultamitalisti Brittney Griner saapui oikeuden kuulemiseen Moskovassa 27. heinäkuuta.

Griner kertoi, että häntä pyydettiin pidätyksen yhteydessä allekirjoittamaan papereita, joita ymmärtääkseen hänen piti käyttää Google-kääntäjää.

Yhdysvaltain hallinnon mukaan pidätys on tehty virheellisin perustein.

Grinerin puolustus on kertonut saaneensa tiedon Yhdysvaltain vaihtotarjouksesta uutisraporteista.

"Puolustustiimi ei osallistu keskusteluihin vankienvaidosta", Grinerin asianajaja Maria Blagovolina sanoi AFP:n mukaan.

Oikeudellisesta näkökulmasta vaihto olisi mahdollista sen jälkeen, kun tuomioistuin on antanut tuomionsa, Blagovolina sanoi ja toivoi, että urheilija pääsisi palaamaan kotiinsa pian.

Yhdysvaltain entinen merijalkaväen sotilas, vakoilusta 16 vuodeksi vankeuteen tuomittu Paul Whelan puolestaan vangittiin Moskovassa vuonna 2018.

Paul Whelan oikeudessa Moskovassa kesäkuussa 2020. Whelan kehotti presidentti Joe Bidenia järjestämään vankienvaihdon jo vuosi sitten, kun Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit tapasivat Genevessä.

Yhdysvaltojen mukaan Whelanin vakoiluoikeudenkäynti ei ollut oikeudenmukainen. Sekä oikeudenkäynti että todistusaineisto ovat olleet salaisia, eikä Yhdysvaltain entisen ulkoministerin Mike Pompeon mukaan Whelanille tarjottu asianmukaisia mahdollisuuksia puolustusasianajajiin.

Whelan on kritisoinut oikeudenkäyntejä ja syyttänyt itseään vastaan esitettyjä syytteitä keksityiksi. Venäjä on kiistänyt väitteet siitä, että tuomio olisi poliittinen.

Whelanin tapaus on herättänyt epäilyksiä, että Venäjä olisi pyrkinyt asemoimaan itseään Yhdysvaltain kanssa tehtävää vanginvaihtoa varten.

Whelanin veli David Whelan on aiemmin kertonut medialle, että Whelanin perhe uskoo Venäjän tahtovan vaihtaa tämän juuri Butiin. Whelan nosti samassa yhteydessä esille myös huumeiden salakuljetuksesta Yhdysvalloissa tuomitun lentäjän Konstantin Jarošenkon.

Jarošenko vaihdettiinkin tämän vuoden huhtikuussa entiseen merijalkaväen sotilaaseen Trevor Reedin. Reed pidätettiin vuonna 2019 syytettynä poliisin väkivaltaisesta vastustamisesta.