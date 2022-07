Vuonna 2021 uusia hiv-tartuntoja todettiin 1,5 miljoonaa. Määrä ei ole laskenut tavoitellulla tahdilla.

Aasiassa ja Tyynenmeren alueella hiv-tartuntojen määrä on jälleen kääntymässä nousuun. Filippiineillä tilannetta on kuvailtu ”hälyttäväksi”. Vuonna 2016 Manilassa marssittiin hiv-tietoisuuden puolesta.

Hiv-tartuntojen määrä laski vuosien 2020 ja 2021 välillä vähemmän kuin kertaakaan sitten vuoden 2016, kertoo YK:n aids-ohjelma uudessa raportissaan. Raportissa todetaan tilanteen olevan huolestuttava. Kehityssuunta on täsmälleen päinvastainen kuin sen pitäisi olla.

Vuonna 2021 uusia hiv-tartuntoja todettiin 1,5 miljoonaa, ja aidsiin liittyviä kuolemia kirjattiin 650 000. Tämä tarkoittaa 4 000 uutta tartuntaa ja 1 800 uutta kuolemaa joka päivä. Vuoteen 2020 verrattuna tartuntojen määrä laski vain 3,6 prosenttia.

Nykyisellä tahdilla maailma on jäämässä kauas aidsin vastaiselle taistelulle asetetuista tavoitteista.

YK:n asettama tavoite on ollut, että vuonna 2025 todettaisiin vain 370 000 uutta hiv-tartuntaa. Nykytahdilla vuoden lukema on yli kolme kertaa suurempi, 1,2 miljoonaa uutta tartuntaa.

Vuonna 1996 perustettu YK:n aids-ohjelma on tehnyt runsaasti töitä saadakseen hiv-tartunnat kuriin alueilla, joissa virus on levinnyt runsaasti ja joissa se on aiheuttanut suuria määriä kuolemia.

Muun muassa koulutuksella, hoitokeinojen parantamisella ja oikeanlaisella lääkityksellä tartunta- ja kuolinmäärät on saatu monin paikoin laskuun, mutta nyt kehitys on kääntymässä päälaelleen.

Raportissa kerrotaan, että esimerkiksi Aasiassa ja Tyynenmeren alueella hiv-tartuntojen määrä on jälleen kääntymässä nousuun. Myös Etelä-Amerikka, Itä-Eurooppa ja Pohjois-Afrikka on mainittu alueina, joissa tartuntojen määrässä on nähtävissä nousua. Malesiassa ja Filippiineillä tilannetta on kuvailtu ”hälyttäväksi”.

Äärimmäisen köyhyyden ja kulkutautien poistamisen puolesta kampanjoivan The One Campaign -ryhmän johtaja Tom Hart sanoo brittilehti The Telegraphin haastattelussa, että ”uudet tiedot vahvistavat pahimmat pelkomme”.

”Kahden vuosikymmenen ajan tapahtunut kehitys pysähtyi kahdessa vuodessa. Tilanne on sama kuin kaikkien virusten kanssa: jos kehitystä ei tapahdu, taistelu hävitään”, Hart sanoi.

Todennäköinen syy tartuntamäärien laskun hidastumiseen on YK:n raportin ja Hartin mukaan koronaviruspandemia.

Pandemian aikana monissa kehittyvissä maissa rahat on keskitetty koronaviruksen vastaiseen torjuntaan, ja monissa tapauksissa ne on jouduttu ottamaan esimerkiksi varoista, jotka on aiemmin käytetty hiv-tartuntojen ehkäisemiseen.

Samalla koronaviruspandemia on myös johtanut siihen, että monissa maissa lapset eivät ole päässeet kouluun, millä pelätään olevan pitkäkestoisia huonoja vaikutuksia myös hiv-tartuntojen ehkäisemiseen.

Tutkimukset todistavat, että koulusta valmistuneilla tytöillä on ollut huomattavasti pienempi riski hiv-tartunnan saamiseen.