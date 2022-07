Espanjan tasa-arvoministeriön kampanjalla yritetään päästä eroon stereotypioista liittyen siihen, minkä näköisten ihmisten on sopivaa mennä uimarannalle.

”El verano también es nuestro.”

Kesä on myös meidän, julistaa Espanjan tasa-arvoministeriön kesäkampanja, jossa kehotetaan kaikennäköisiä ja -kokoisia naisia menemään rannalle omana itsenään.

Kampanja ja siihen liittyvä kuva julkaistiin tällä viikolla, ja se on saanut runsaasti huomiota myös Espanjan ulkopuolella. Siitä ovat kirjoittaneet muun muassa talousmedia Bloomberg, Britannian yleisradioyhtiö BBC ja brittilehti The Guardian.

Kampanjakuvassa on viisi piirrettyä erinäköistä ja -ikäistä naista rannalle. Yksi kampanjakuvan naisista on kuvassa ilman bikinien yläosaa, ja hänelle on tehty rinnan poistoleikkaus.

Kampanjalla halutaan tehdä selväksi, että ”kaikki vartalot ovat rantakunnossa”, kirjoittaa Espanjan sosiaaliministeri Ione Belarra Twitterissä.

”Meillä on oikeus nauttia elämästämme sellaisena kuin olemme, ilman häpeää tai syyllisyyttä. Kesä on tarkoitettu kaikille”, Belarra kirjoittaa.

Kampanjassa mukana on myös espanjalainen naisteninstituutti, jonka johtaja Antonia Morillas puolestaan kirjoitti keskiviikkona, että naisten vartaloihin kohdistuvat ennakko-odotukset vaikuttavat naisten itsetuntoon ja estävät heitä nauttimasta kesästä omana itsenään.

Pian julkaisunsa jälkeen kampanja keräsi myös vastusta. Osassa nettikommenteista vaadittiin vastaavaa kampanjaa koskien miehiä ja heidän vartaloitaan.

Pitkän linjan vasemmistopoliitikko Cayo Lara puolestaan sanoi koko kampanjan olevan absurdi ja yrittävän ”luoda ongelmia sinne, missä niitä ei ole”.