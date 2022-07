Viime kuukausien aikana Yhdysvaltojen pääkaupunkiin on saapunut busseilla arvioiden mukaan yli 4 000 maahanmuuttajaa.

Pormestari Muriel Bowser (oik.) pyytää kansalliskaartia auttamaan tilanteessa, jossa Washingtoniin on saapunut tuhansia maahanmuuttajia.

Yhdysvalloissa on käynnissä erikoinen maahanmuuttajiin liittyvä tilanne, johon Washingtonin pormestari, demokraatteja edustava Muriel Bowser on pyytänyt apua Yhdysvaltain kansalliskaartilta, kertoo muun muassa Washington Post.

Viime kuukausien aikana Yhdysvaltojen pääkaupunkiin on saapunut busseilla arvioiden mukaan yli 4 000 maahanmuuttajaa. Bowser on kutsunut tilannetta ”humanitaariseksi kriisiksi, jonka odotetaan eskaloituvan”.

”Tarvitsemme tilaa, ja liittovaltion hallinnon on osallistuttava tilanteen ratkaisemiseen”, hän sanoi.

Monet Washingtoniin saapuneista ovat alun perin lähtöisin Venezuelasta, Kuubasta tai Väli-Amerikan maista, mutta kaukana Yhdysvaltojen etelärajalta sijaitsevaan Washingtoniin he ovat päätyneet poliittisen operaation vuoksi.

Busseilla pääkaupunkiin saapuneet maahanmuuttajat ovat ylittäneet Yhdysvaltain rajan alun perin Texasin tai Arizonan osavaltion kohdalla.

Sieltä he ovat jatkaneet eteenpäin Washingtoniin, koska tänä keväänä Texasin republikaanikuvernööri Greg Abbott ja Arizonan republikaanikuvernööri Doug Ducey aloittivat ohjelman, jossa he lähettävät osavaltionsa alueelle saapuvia maahanmuuttajia busseilla Washingtoniin.

Abbott perusteli tätä keväällä sillä, että tällä tavoin presidentti Joe Bidenin hallinto ”pystyy vastaamaan välittömästi niiden ihmisten tarpeisiin, joiden he sallivat tulla rajan yli”.

Todellisuudessa kyse on poliittisesta väännöstä. Abbott on arvostellut Bidenia liian löysästä rajavalvonnasta Yhdysvaltojen ja Meksikon välisellä rajalla, joka on ollut jo vuosien ajan tiukan poliittisen väännön kohteena.

Texasin ja Arizonan johtajat yrittävät nyt toimillaan pakottaa maan pääkaupungin päättäjät reagoimaan maahanmuuttajatilanteeseen, ja pormestari Bowserin reaktio on herättänyt paljon arvostelua.

Washingtoniin saapuvia maahanmuuttajia ovat toistaiseksi auttaneet useat avustus­järjestöt, joista moni toimii vapaaehtoisvoimin.

Järjestöjen mielestä Bowserin ratkaisu pyytää kansalliskaartia apuun johtaa tilanteen militarisointiin, vaikka heidän mielestään maahanmuuttajia pitäisi ennemminkin auttaa asettumaan Washingtoniin. Myös osa Washingtonin valtuuston edustajista on vaatinut Bowseria tekemään enemmän auttaakseen busseilla alueelle saapuneita maahan­muuttajia.

Puolustusministeri Lloyd Austinin edustaja ei kommentoinut torstaina, miten ministeriö reagoi Bowserin avunpyyntöön.

”Ministeri ottaa tämän pyynnön erittäin vakavasti. Hän perehtyy tiiminsä kanssa yksityiskohtiin ja vastaa pormestarille heti, kun päätös on tehty.”