Kuva oli mallin mukaan otettu hänen Instagram-tililtään. Kuvan koostanut taiteilija on pyytänyt tapahtunutta anteeksi.

Espanjan tasa-arvoministeriön kesäkampanjassa käytettiin BBC:n mukaan luvatta yhden mallin kuvaa.

Malli Nyome Nicholas-Williams kertoi, että hänen kuvansa oli otettu Instagram-päivityksestä, muokattu ja lisätty kampanjan materiaaliin. Kuvamateriaalin tehnyt taiteilija on Nicholas-Williamsin mukaan pyytänyt anteeksi, mutta malli ei ole kuullut vielä Espanjan viranomaisilta aiheesta mitään.

”Olin todella yllättynyt, sillä en ollut koskaan nähnyt sitä [kampanjakuvaa] aiemmin. Kyseessä ei ollut arkistokuva, vaan kuva, jonka olen ladannut Instagram-tililleni. Tämä on törkeää ja epäkunnioittavaa.”

Espanjan tasa-arvoministeriön kampanjakuvassa on viisi piirrettyä erinäköistä ja -ikäistä naista rannalle. Yksi kampanjakuvan naisista on kuvassa ilman bikinien yläosaa, ja hänelle on tehty rinnan poistoleikkaus.

Kampanjalla halutaan tehdä selväksi, että ”kaikki vartalot ovat rantakunnossa”, kirjoittaa Espanjan sosiaaliministeri Ione Belarra Twitterissä.

Sen jälkeen, kun Nicholas-Williams kirjoitti valituksen Instagram-tililleen, hän sai kampanjakuvan koostaneelta taiteilijalta viestin. Taiteilija kertoi käyttäneensä kuvaa, koska aika kampanjakuvan luomiseen oli loppumassa, minkä lisäksi hän lupasi korvata kuvan käytön.

”Mielestäni se oli hyvin reaktiivista, eikä ennakoivaa. Minua ärsyttää, koska jos he olisivat kysyneet minulta alun alkaen, olisin voinut tehdä päätöksen ja olisin todennäköisesti sanonut kyllä”, Nicholas-Williams sanoi.

Hän pitää ”hyvin ironisena ja villinä”, ettei Espanjan naisinstituutti hankkinut hänen hyväksyntäänsä ennen kuvan käyttöä.

”Heidän pitäisi tietää paremmin.”

Nicholas-Williams kertoo, ettei tiedä, onko muilta kuvassa esiintyviltä ihmisiltä kysytty lupia kuviensa käyttöön.