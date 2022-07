Viranomaiset väittävät vain yhden ihmisen kuolleen, kun taas mielenosoittajat sanovat kuolonuhreja olevan neljä.

Mielenosoittajat ja turvallisuusjoukot ottivat yhteen Guineassa perjantaina. Mielenosoittajat vaativat hallitsevalta sotilasjuntalta nopeampaa siirtymistä demokratiaan. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP.

Maan pääkaupungissa Conakryssa tapahtuneissa mielenosoituksissa on kuollut viranomaisten mukaan yksi ihminen, mutta mielenosoituksia johtavan oppositiokoalition mukaan kuolleita on ainakin neljä.

Tämän lisäksi mielenosoittajat kertovat useiden haavoittuneen ja viiden ihmisen olevan ”elämän ja kuoleman välillä”. Oppositio väittää turvallisuusjoukkojen tulittaneen mielenosoittajia.

Vangittuja ihmisiä on opposition mukaan yli jo sata. Paikallisen journalistiliiton mukaan mielenosoittajat ovat myös hyökänneet neljää toimittajaa vastaan.

Mielenosoitukset ovat jatkuneet jo useampia päiviä ja opposition mukaan myös torstain levottomuuksissa kuoli yksi ihminen.

Vallankaappauksen vuoden 2021 syyskuussa tehnyt sotilasjuntta on luvannut maan siirtyvän takaisin demokratiaan 36 kuukauden sisällä. National Front for the Defence of the Constitution -oppositiokoalitio (FNDC) vaatii siirtymän tapahtuvan enintään 24 kuukaudessa.

Myös kansainvälinen yhteisö on tuominnut juntan laajasti ja vaatinut paluuta siviilihallintoon.

Länsi-Afrikan talousyhteisön (ECOWAS) edustaja sanoi torstaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että hän oli suostutellut Guinean juntan seuraamaan 24 kuukauden aikamäärettä.

Juntan edustajat ovat kieltäneet, että minkäänlaista sopimusta olisi tehty. Se on kieltänyt julkiset mielenosoitukset jo kuukausia sitten, mutta kieltoa ei ole noudatettu.

Tämä on toinen mielenosoitusten aalto Guineassa viime kuukausien aikana. Kesäkuussa mielenosoituksissa kuoli myös yksi ihminen.