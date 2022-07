Yli 50 ukrainalaista sotavankia on kuollut Olenivkassa sijaitsevaan vankilaan tehdyssä iskussa, josta venäläiset ja ukrainalaiset syyttävät toisiaan.

Ukrainassa Donetskin alueella sijaitsevan Olenivkan kaupungin vankilaan tehtiin torstain ja perjantain välisenä isku, jossa kuoli yli 50 ukrainalaista sotavankia. Haavoittuneita on vähintään 75. Uhreista osa on Azovstalin terästehdasta Mariupolissa puolustaneen Azov-pataljoonan sotilaita.

Tässä on oikeastaan kaikki toistaiseksi kiistaton tieto vankilaiskusta. Ukraina ja Venäjä syyttävät toisiaan iskusta ja väittävät toisen osapuolen esittämiä tietoja valheiksi.

Ukrainan mukaan Venäjä toteutti iskun, jotta vankilassa tapahtuneet kidutukset ja teloitukset eivät tulisi julkisuuteen ja jotta Venäjä voisi syyttää Ukrainaa sotarikoksesta, jonka se on itse tehnyt.

Venäjä puolestaan väittää Ukrainan iskeneen vankilaan ohjuksilla pelotellakseen vankilassa olleita ukrainalaissotilaita ja estääkseen heitä antautumasta Venäjälle.

Molemmat maat ovat ilmoittaneet aloittavansa tapahtumista rikostutkinnan.

Riippumattoman yksityiskohtaisen tiedon saaminen Olenivkan tapahtumista on erittäin vaikeaa.

Vankila sijaitsee noin kymmenen kilometriä etelään Donetskin kaupungista venäläisten miehittämällä alueella ja on hyvin lähellä etulinjaa, josta Venäjä pyrkii etenemään pidemmälle Itä-Ukrainassa. On epätodennäköistä, että riippumattomat tahot, kuten YK:n edustajat tai kansalaisjärjestöt pääsisivät paikalle selvittämään, mitä vankilassa on käynyt.

Ukrainan turvallisuusvirasto vaati perjantaina YK:ta ja Punaista Ristiä ottamaan kantaa kymmenien sotavankien hengen vaatineeseen ohjusiskuun, uutisoi Reuters.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ICRC ilmoitti perjantaina, että se on tarjoutunut lähettämään tukea iskussa haavoittuneiden sotavankien evakuointiin.

"Ensisijaisena tavoitteenamme on varmistaa, että haavoittuneet saavat ensihoitoa, ja että vainajien ruumiit käsitellään arvokkaalla tavalla", ICRC kertoi.

Olenivkan iskussa kuolleiden hiiltyneitä ruumiita.

YK:n tiedottaja Farhan Haq puolestaan sanoi, ettei YK:lla ole ensikäden tietoa iskusta ja että paikalle pääsy on tällä hetkellä vaikeaa. Haq kehotti kaikkia paikalla olevia osapuolia tutkimaan perusteellisesti, mitä on tapahtunut.

Euroopan unionin ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell ilmoitti EU:n verkkosivuilla tuomitsevansa Venäjän toistuvat hirmuteot Ukrainassa. Borrellin lausunnossa todetaan muun muassa videomateriaalin todistavan, että Venäjä on syyllinen Olenivkan vankilaan tehtyyn iskuun.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kutsui perjantai-iltana pitämässään puheessa vankilaan tehtyä iskua Venäjän sotarikokseksi. Aiemmin perjantaina maan ulkoministeri Dmytro Kuleba julisti teon ”barbaariseksi sotarikokseksi”.

BBC kertoo, että Azov-joukon perustaja Andriy Biletskyin mukaan vankilaiskussa kuolleiden joukossa oli Azovstalin terästehtaalta vangittuja Azov-pataljoonan sotilaita. Myös Venäjä on ilmoittanut, että osa kuolleista oli Azovstalissa vangittuja sotilaita.

Eri ukrainalaistahot ovat kertoneet hieman eroavia näkemyksiä siitä, mikä venäläistaho on tarkalleen iskujen takana.

Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosasto väittää, että miehitetyn Donetskin alueen vankilaan osuneen ohjusiskun takana oli venäläinen Wagner-ryhmänä tunnettu palkka-armeija. Ministeriön tiedusteluosaston mukaan iskun määräsi pahamaineisen palkkasotilasyhtiön Wagner Groupin omistaja, liikemies Jevgeni Prigožin, eikä iskua koordinoitu Venäjän puolustusministeriön kanssa.

Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU puolestaan väittää saaneensa haltuun puheluita, jotka todistavat, että Venäjän joukot ovat syyllisiä iskuun. SBU sanoo puheluiden osoittavan, että Venäjän joukot ovat mahdollisesti asetelleet räjähteitä vankilan sisälle. Se tarkoittaisi, ettei vankilaan olisi isketty ollenkaan ohjuksilla, kuten on väitetty.

”Kukaan silminnäkijöistä ei kuullut ohjuksen lentävän vankilaa kohti. Tyypillistä vihellystä ei kuulunut, ja räjähdykset tapahtuivat yksitellen”, SBU sanoo.

SBU väittää myös, että paikalta levinneissä videoissa näkyy, kuinka osassa rakennuksen huoneista ikkunat ovat pysyneet ehjänä, mikä viittaa siihen, että räjähdyksen keskipiste olisi ollut rakennuksen sisällä ja että rakennuksen seinät ovat suojanneet osaa huoneista.

Venäjän puolustusministeriön edustaja väitti perjantaina, että Ukraina iski vankilaan himars-raketinheittimellä.

Venäjä on julkaissut sekä sisä- että ulkotiloista videomateriaalia, joiden se väittää olevan peräisin Olenivkasta. BBC kertoo vahvistaneensa, että ulkopuolelta julkaistuissa videoissa näkyvä rakennus vastaa Olenivkan vankilaa.

Videoilla näkyy muun muassa, kuinka venäläissotilaat tutkivat rakennuksen katossa olevaa reikää ja miten vankilan sisällä olleet sängynrungot ovat tuhoutuneet räjähdyksessä.

Myöhemmin päivällä venäläismediat julkaisivat kuvia, joiden väitetään olevan palasia himars-ohjuksesta, kertoo The Guardian. Kuvissa palaset on koottu yhteen ja aseteltu penkille sen sijaan, että ne näyttäisivät olevan paikan päältä.