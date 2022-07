Katolisen kirkon johtaja, 85-vuotias paavi Franciscus on sanonut, että hänen on matkustettava jatkossa vähemmän tai mahdollisesti jopa astuttava syrjään.

Paavi Franciscus on sanonut, että hänen ikänsä ja terveysvaivansa saattavat saada hänet astumaan syrjään. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

85-vuotias paavi antoi kommentit toimittajille Kanadan matkansa päätteeksi. Matkalla hän vieraili alkuperäiskansojen yhteisöissä ja pyysi anteeksi Kanadan koulukodeissa tapahtunutta hyväksikäyttöä.

Paavi sanoi, että ikänsä ja terveysongelmiensa vuoksi hänen on ainakin matkustettava jatkossa vähemmän – ja jos se ei riitä, niin harkittava eläköitymistä.

”Tämä on ollut intensiivinen matka. Minun on joko säästettävä itseäni hieman, jotta voin jatkaa kirkon palvelemista tai sitten minun on harkittava mahdollisuutta astua syrjään”, paavi sanoi.

Polviongelmiensa vuoksi paavilla on ollut usein vaikeuksia kävellä. Hän on käyttänyt viime kuukausina keppiä, kävelytelinettä tai pyörätuolia. Hän oli esimerkiksi suurimman osan Kanadan vierailunsa ajasta pyörätuolissa.

Paavi tarkensi, että hän astuisi syrjään katolisen kirkon johdosta jos hänen terveytensä vaatisi sitä, mutta että niin ei ole vielä tapahtumassa.

”Se on mahdollisuus. Ennen tätä päivää en ole harkinnut asiaa”, paavi sanoi.

Paavit ovat perinteisesti johtaneet katolista kirkkoa kuolemaansa saakka. Franciscuksen edeltäjä Benedictus kuitenkin eläköityi myös terveyssyistä. Hän oli ensimmäinen syrjään astunut paavi yli 600 vuoteen.